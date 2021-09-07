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https://sputnik-georgia.ru/20210907/shpagaty-i-dekolte-obrazy-novoy-devushki-timati-vzvolnovali-set-259395934.html
Шпагаты и декольте: образы новой девушки Тимати взволновали Сеть
Шпагаты и декольте: образы новой девушки Тимати взволновали Сеть
Поклонницы Тимати, как под микроскопом, рассмотрели лицо и фигуру новой пассии рэпера и нашли кое-что интересное 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T18:16+0400
2021-09-07T19:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тимати
светская хроника
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Фотографии новой девушки российского рэпера Тимати Саши Дони со шпагатами и откровенными нарядами озадачили подписчиков.Актив на странице украинской модели после того, как стало известно, что она отдыхает в Греции вместе с Тимати, так и растет. Подписчиков становится больше, многие только сейчас познакомились с девушкой.Известно о ней не так много – Саша Дони в прошлом занималась балетом, а сейчас модель. Балетное прошлое дает о себе знать, ведь девушка часто делится фотографиями, где демонстрирует отличную растяжку.Шпагаты оказались не единственной "фишкой" модели. Она также любит откровенные наряды, демонстрирующие либо ее формы, либо длинные ноги. Девушка любит короткие платья с глубоким декольте.Многие пользователи пишут, что Саша – смесь двух бывших Тимати – Алены Шишковой и Анастасии Решетовой. Пользователи под фото пишут комментарии о том, что девушка слишком "искусственна" или откровенна. Однако, есть и те, кто восхищается красотой модели."Решетова. Только другого цвета", "Самая пластичная и спортивная из всех девушек Тимати)", "Я за естественность и за то, чтобы девушка была самодостаточной. Лучше фокусироваться на развитии интеллекта, чем шпагате", "Выбор Тимати очевиден, мне кажется это лучшая девушка из всех, что были", – пишут под фотографиями Саши.Еще недавно рэпер Тимати выходил на красные дорожки с победительницей "Холостяка" на ТНТ Екатериной Сафаровой. Однако теперь и эти отношения остались в прошлом.Читайте также:
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тимати, светская хроника, российский шоу-бизнес

Шпагаты и декольте: образы новой девушки Тимати взволновали Сеть

18:16 07.09.2021 (обновлено: 19:52 07.09.2021)
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© Instagram / sashadonyМодель Саша Дони
Модель Саша Дони - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Instagram / sashadony
Поклонницы Тимати, как под микроскопом, рассмотрели лицо и фигуру новой пассии рэпера и нашли кое-что интересное
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Фотографии новой девушки российского рэпера Тимати Саши Дони со шпагатами и откровенными нарядами озадачили подписчиков.
Актив на странице украинской модели после того, как стало известно, что она отдыхает в Греции вместе с Тимати, так и растет. Подписчиков становится больше, многие только сейчас познакомились с девушкой.
Известно о ней не так много – Саша Дони в прошлом занималась балетом, а сейчас модель. Балетное прошлое дает о себе знать, ведь девушка часто делится фотографиями, где демонстрирует отличную растяжку.
Шпагаты оказались не единственной "фишкой" модели. Она также любит откровенные наряды, демонстрирующие либо ее формы, либо длинные ноги. Девушка любит короткие платья с глубоким декольте.
Многие пользователи пишут, что Саша – смесь двух бывших Тимати – Алены Шишковой и Анастасии Решетовой. Пользователи под фото пишут комментарии о том, что девушка слишком "искусственна" или откровенна. Однако, есть и те, кто восхищается красотой модели.
"Решетова. Только другого цвета", "Самая пластичная и спортивная из всех девушек Тимати)", "Я за естественность и за то, чтобы девушка была самодостаточной. Лучше фокусироваться на развитии интеллекта, чем шпагате", "Выбор Тимати очевиден, мне кажется это лучшая девушка из всех, что были", – пишут под фотографиями Саши.
Еще недавно рэпер Тимати выходил на красные дорожки с победительницей "Холостяка" на ТНТ Екатериной Сафаровой. Однако теперь и эти отношения остались в прошлом.
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