https://sputnik-georgia.ru/20210913/bitva-blondinok-novaya-devushka-timati-opozorilas-pered-ego-byvshey-259553764.html

Битва блондинок: новая девушка Тимати опозорилась перед его бывшей

Битва блондинок: новая девушка Тимати опозорилась перед его бывшей

19-летняя модель неловко отреагировала на высказывание о себе и стала "мишенью" для насмешек в Сети 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T15:01+0400

2021-09-13T15:01+0400

2021-09-13T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Новая возлюбленная Тимати украинская модель Саша Дони опозорилась в Сети – блогер отреагировала на высказывание экс-возлюбленной рэпера Алены Шишковой. Личная жизнь звезды проекта "Холостяк" Тимати всегда интересовала публику. Недавно рэпер начал встречаться с украинкой Сашей Дони и девушка моложе его почти на 20 лет. Дони сравнивают с бывшей избранницей Тимура Аленой Шишковой – такой же красивой, длинноволосой и стройной блондинкой. Поклонники Тимати прозвали Дони "Шишковой с Алиэкспресс" и это сравнение с магазином китайских товаров рассмешило Шишкову, но очень не понравилось Дони. Саша даже опозорилась в Сети, заявив, что впервые слышит о таком магазине. "Сегодня загуглила, что такое AliExpress. Оказывается, он занимает 32 место в списке самых посещаемых сайтов в мире", – подписала свой новый снимок в сексуальном боди Саша. "Сама себя унизила, сама поняла, что сказала?", "Попытка неудачная, сделать вид, что не знаешь, что такое Алиэкспресс", "Очень глупая", "Хотела пошутить, но немного просчиталась", "Глупая, как пробка" "Мне кажется, что у нее все наряды с Алика", – прокомментировали подписчики. Читайте также:

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