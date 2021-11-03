https://sputnik-georgia.ru/20211103/gruziya---poligon-dlya-revolyutsiy-obschestvo-protiv-261765514.html

Грузия - полигон для революций? Общество против

Грузия - полигон для революций? Общество против

Колумнист Sputnik Грузия считает, что оппозиция, не согласная с итогами муниципальных выборов, готовится к государственному перевороту, называя его мирной... 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T17:22+0400

2021-11-03T17:22+0400

2021-11-03T18:02+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

грузия

аналитика

колумнисты

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Итак, второй тур выборов в местные органы самоуправления Грузии завершился. Окончательные результаты ЦИК огласит не позднее 13 ноября. По предварительным подсчетам, правящая партия "Грузинская мечта" одержала убедительную победу. Хотя некоторые эксперты считают, что выиграть ей удалось в целом с минимальным преимуществом.Хочу напомнить, что начиная с 2012 года, несмотря на максимальную мобилизацию своих ресурсов, бывшая правящая партия "Единое национальное движение" проиграла всё, что можно было проиграть. Если говорить в цифрах, то они за этот период проиграли восемь выборов.Судя по всему, ЕНД работает по одному и тому же сценарию: готовятся не к выборам, а к моменту оглашения результатов экзитполов своих же компаний и под бурные аплодисменты празднуют победу на собственных телеканалах. Однако их радость длится недолго, так как вскоре начинают появляться результаты предварительного подсчета голосов. На следующем этапе оппозиционеры утверждают, что выборы сфальсифицированы, призывают международные организации не признавать результаты, организовывают акции протеста, утверждают, что будут вести бескомпромиссную борьбу до победного конца.Как говорят, это кино мы видели не раз и хорошо знаем финал сериала…В данный момент планы те же. Правда, они пошли дальше, назвали прошедшие выборы аннулированными и рассчитывают, что протестный заряд усилит их лидер, ныне заключенный Михаил Саакашвили, объявивший голодовку в руставской тюрьме. Оппозиционные партии созывают сторонников на митинг в центре Тбилиси, где и озвучат план дальнейших действий. Одним словом, намерены вести решающий бой. Не исключено, что последний…Более того, руководители оппозиции особо подчеркнули, что ведут борьбу не за власть, а за справедливость, независимую судебную систему и свободу грузинского народа.На самом деле, они в очередной раз готовятся к государственному перевороту, называя его мирной революцией.А что же народ?Подавляющее большинство нашего общества не желает возвращаться в революционное прошлое.Оно на себе испытало последствия революции, в том числе её социальные последствия.Если вспомнить события 2003 года, так называемую "революцию роз", тогда президента Шеварднадзе сменили политики гораздо более мелкого калибра, а их соратниками в большинстве своем оказались люди с улицы.Получилось так, что чиновников, выросших в коридорах власти и лабиринтах аппарата, сменили авантюристы, которые ложь, насилие и пытки возвели в ранг государственной политики.В Грузии прекрасно помнят и расстрелы без суда и следствия, и нулевую толерантность, заявленную тогдашним президентом, в результате которой более трёхсот тысяч наших граждан прошли сквозь машину пыток и издевательств, созданную тогдашней властью.Да и как можно верить в борьбу за справедливость партии, которая смешала с грязью само понятие справедливости?!Как можно доверить реформу судебной системы политической силе, превратившей суд в нотариальную контору прокуратуры, когда число оправдательных приговоров не достигало даже одного процента.Жаль народ, которому от этой клоунады, как правило, всегда только хуже. Нам необходима передышка, чтобы решить, как перестать быть лабораторией для разных экспериментов, полигоном для революций и прочих бедствий; ареной для авантюристов, которые всегда стараются людям отдать минимум, а себе взять максимум.И прошедшие выборы ещё раз подтвердили, что грузинское общество категорически не желает возвращаться к прошлому, когда государственная машина топтала честь и достоинство своих граждан.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииЧитайте такжеАкция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноябряЦИК Грузии пересчитает результаты голосования на 196 избирательных участкахДепутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата

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