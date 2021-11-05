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Официально вместе: Зои Кравиц показала редкие снимки с Ченнингом Татумом
Официально вместе: Зои Кравиц показала редкие снимки с Ченнингом Татумом
Самая обсуждаемая пара Голливуда отметила прошедший Хэллоуин и наконец решила подтвердить свой роман 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T10:07+0400
2021-11-05T10:07+0400
2021-11-05T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц решила подтвердить свой роман с коллегой Ченнингом Татумом – звезда "Меломанки" опубликовала первый совместный снимок с бойфрендом. Татум и Кравиц до последнего подогревали слухи о своем романе, не делая никаких заявлений. В то же время звезды не боятся появляться вместе на улицах и держаться за руки на глазах у фотографов. Теперь стало ясно окончательно – звезд связывает не только дружба. Недавно пара отметила вместе Хэллоуин и перестала скрывать чувства. В честь праздника Кравиц и Татум впервые опубликовали совместные фото в интересных костюмах. Звезды примерили образы персонажей известного фильма "Таксист" и удивили фанатов. Татум с ирокезом и Кравиц в наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру, выглядели очень органично. Зои надела белый топ с рисунком, красные шорты и шляпу как у героини Айрис. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
светская хроника, зарубежные звезды, зои кравиц, ченнинг татум
Официально вместе: Зои Кравиц показала редкие снимки с Ченнингом Татумом
Самая обсуждаемая пара Голливуда отметила прошедший Хэллоуин и наконец решила подтвердить свой роман
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц решила подтвердить свой роман с коллегой Ченнингом Татумом – звезда "Меломанки" опубликовала первый совместный снимок с бойфрендом.
Татум и Кравиц до последнего подогревали слухи о своем романе, не делая никаких заявлений. В то же время звезды не боятся появляться вместе на улицах и держаться за руки на глазах у фотографов. Теперь стало ясно окончательно – звезд связывает не только дружба.
Недавно пара отметила вместе Хэллоуин и перестала скрывать чувства. В честь праздника Кравиц и Татум впервые опубликовали совместные фото в интересных костюмах.
Звезды примерили образы персонажей известного фильма "Таксист" и удивили фанатов. Татум с ирокезом и Кравиц в наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру, выглядели очень органично.
Зои надела белый топ с рисунком, красные шорты и шляпу как у героини Айрис.
СМИ раскрыли правду
о романе Зои Кравиц и Ченнинга Татума
Значит, роман?
Ченнинг Татум показал первое фото с Зои Кравиц
Зои Кравиц официально развелась и все чаще встречается
с Ченнингом Татумом
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