Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211105/ofitsialno-vmeste-zoi-kravits-pokazala-redkie-snimki-s-chenningom-tatumom-261806429.html
Официально вместе: Зои Кравиц показала редкие снимки с Ченнингом Татумом
Официально вместе: Зои Кравиц показала редкие снимки с Ченнингом Татумом
Самая обсуждаемая пара Голливуда отметила прошедший Хэллоуин и наконец решила подтвердить свой роман 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T10:07+0400
2021-11-05T10:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
зарубежные звезды
зои кравиц
ченнинг татум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/16/252641873_0:80:2931:1729_1920x0_80_0_0_c31f2c0765268bff99ef8d07fb4ad4bb.jpg
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц решила подтвердить свой роман с коллегой Ченнингом Татумом – звезда "Меломанки" опубликовала первый совместный снимок с бойфрендом. Татум и Кравиц до последнего подогревали слухи о своем романе, не делая никаких заявлений. В то же время звезды не боятся появляться вместе на улицах и держаться за руки на глазах у фотографов. Теперь стало ясно окончательно – звезд связывает не только дружба. Недавно пара отметила вместе Хэллоуин и перестала скрывать чувства. В честь праздника Кравиц и Татум впервые опубликовали совместные фото в интересных костюмах. Звезды примерили образы персонажей известного фильма "Таксист" и удивили фанатов. Татум с ирокезом и Кравиц в наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру, выглядели очень органично. Зои надела белый топ с рисунком, красные шорты и шляпу как у героини Айрис. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/16/252641873_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_63ae6f25be22f5c145b254f67564f6d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
светская хроника, зарубежные звезды, зои кравиц, ченнинг татум

Официально вместе: Зои Кравиц показала редкие снимки с Ченнингом Татумом

10:07 05.11.2021
© AP Photo / Matt SaylesЗои Кравиц
Зои Кравиц - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Matt Sayles
Самая обсуждаемая пара Голливуда отметила прошедший Хэллоуин и наконец решила подтвердить свой роман
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц решила подтвердить свой роман с коллегой Ченнингом Татумом – звезда "Меломанки" опубликовала первый совместный снимок с бойфрендом.
Татум и Кравиц до последнего подогревали слухи о своем романе, не делая никаких заявлений. В то же время звезды не боятся появляться вместе на улицах и держаться за руки на глазах у фотографов. Теперь стало ясно окончательно – звезд связывает не только дружба.
Недавно пара отметила вместе Хэллоуин и перестала скрывать чувства. В честь праздника Кравиц и Татум впервые опубликовали совместные фото в интересных костюмах.
Звезды примерили образы персонажей известного фильма "Таксист" и удивили фанатов. Татум с ирокезом и Кравиц в наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру, выглядели очень органично.
Зои надела белый топ с рисунком, красные шорты и шляпу как у героини Айрис.
Читайте также:
СМИ раскрыли правду о романе Зои Кравиц и Ченнинга Татума
Значит, роман? Ченнинг Татум показал первое фото с Зои Кравиц
Зои Кравиц официально развелась и все чаще встречается с Ченнингом Татумом
Ченнинг Татум и Зои Кравиц встречаются?
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:26Ираклий Гарибашвили встретился с заместителем помощника госсекретаря США
11:04Басистка Ник Уэст и Николоз Канделаки ждут ребенка – ФОТО
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5340
10:41Оседлала железного коня: девушка показывает опасные трюки на розовом байке – видео
10:23Неспокойная ночь в Чкондидской епархии – задержаны пятеро монахов
09:20Курс лари на среду – 3,1631 GEL/$1
09:01Цены на какие товары выросли в Грузии – новая статистика
08:37В России оценили угрозу заражения от привитого заболевшего коронавирусом
08:01Международный фестиваль камерной музыки пройдет на западе Грузии
07:32Землетрясение произошло в Азербайджане вблизи границы с Грузией
07:06Россияне оценили отношение Моргенштерна к 9 Мая
07:01ЕБРР улучшил прогноз роста экономики в Грузии на 2021 год
ВчераНазваны сроки выпуска первой партии "цифровых денег" в Грузии
ВчераКакие спортсмены и артисты в Грузии будут получать увеличенную стипендию
ВчераРаспространителей дезинформации о президенте Турции привлекут к уголовной ответственности
ВчераПравительства Грузии и Германии обсуждают планы сотрудничества
ВчераОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти по плану
ВчераПутин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства
ВчераСаакашвили отказался от консилиума врачей в знак протеста
ВчераМировые цены на продовольствие бьют рекорды - новые данные FAO