https://sputnik-georgia.ru/20211106/iz-gruzii-v-kosmos-a-potom-na-maldivy-peresild-otdykhaet-s-detmi-na-ostrovakh-261731927.html

Из Грузии в космос, а потом на Мальдивы: Пересильд отдыхает с детьми на островах

Из Грузии в космос, а потом на Мальдивы: Пересильд отдыхает с детьми на островах

После Космоса и всех связанных с ним переживаний актриса реально расслабляется и отдыхает – она это заслужила 06.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. После своей космической командировки, а до того и путешествия по Грузии, известная российская актриса Юлия Пересильд отправилась отдыхать с детьми на острова.Пройдя все необходимые процедуры после возвращения на Землю, актриса отправилась отдыхать в компании своих двух дочерей и родителей на Мальдивские острова. В организации поездки ей помог друг и коллега Андрей Бурковский. На Мальдивы Пересильд прилетела впервые и не скрывает своего восторга от этого места.Грузино-российский фильм "Джонджоли" наградили в Германии >>>"Друзья познаются в беде... Это гон. Спасибо Андрею Бурковскому, что я здесь. Ты увидел меня и сказал: "Юлек! Пожалуйста, отдохни! Тебе надо!" И все организовал. Здесь волшебно! Я в первый раз на Мальдивах. Красиво! И океан – это волшебство! Наслаждаемся первыми часами здесь", – написала Пересильд.Актриса активно делится фотографиями с отдыха, рассказывая, как они проводят время.Последние полгода артистке было не до отдыха, ведь она готовилась к историческому полету в космос, параллельно работа в других проектах. В уникальную командировку на МКС вместе с кинорежиссером Климом Шипенко Пересильд отправилась 5 октября. В космосе они провели 12 дней и за это время успели снять много материала для научно-просветительского фильма "Вызов" – первого фильма, съемки которого проходили в условиях реальной невесомости.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, космос, российский шоу-бизнес, юлия пересильд