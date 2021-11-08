https://sputnik-georgia.ru/20211108/lider-partii-strategiya-agmashenebeli-prelozhil-plan-primireniya-vlasti-i-oppozitsii-261882824.html

Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" предложил план примирения власти и оппозиции

Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" предложил план примирения власти и оппозиции

Политическое соглашение не может быть достигнуто за счет победы одной стороны и поражения другой, заявил Вашадзе 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T15:35+0400

2021-11-08T15:35+0400

2021-11-08T16:03+0400

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георгий вашадзе

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе представил "план действия по предотвращению гражданского противостояния, единства и победы".Как отметил Вашадзе, на фоне поляризации и обострения конфронтации, высок риск гражданского противостояния, ответственность за которое несет правительство. Однако, по словам Вашадзе, возложение ответственности на власть не сокращает те угрозы, которых принесет реальное гражданское противостояние, как грузинскому государству, так и гражданам.Согласно плану, до начало политического диалога первый необходимый шаг – это создание гарантий здоровья и безопасности для третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и с этой целью его незамедлительный перевод в многопрофильную гражданскую клинику.Второе – необходимо создать правовые механизмы, которые укрепят доверие противоборствующих сторон и в кратчайшие сроки создадут условия справедливого судебного разбирательства по делу Михаила Саакашвили с участием иностранных судей и аналогичных дел в будущем.Грузинская оппозиция заговорила о бойкоте парламента и импичменте мэров >>Третий пункт - в разумно короткие сроки парламент должен утвердить амбициозную судебную реформу, которая определит и создаст реальные гарантии независимости судебной системы.Согласно четвертому пункту, для своевременного и незамедлительного решения политического кризиса необходимо принять поправки в Конституцию для перехода на полностью пропорциональную систему в трех чтениях в предусмотренные регламентом кратчайшие сроки,Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента >>Пятый пункт предлагает начать широкую общественную дискуссию по поводу изменений формы правления, которая в рамках увеличенных полномочий учтет возможность прямого избрания президента к следующим президентским выборам, что минимизирует риски неформального правления в условиях избранного прямым путем президента.Шестой пункт предусматривает подготовку пакета законодательных изменений фундаментальной реформы самоуправления, которая создаст реальную основу самоуправления и децентрализации, включая административную и фискальную децентрализацию."Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции >>Последний, седьмой пункт плана - распределить полномочия в соответствии с соглашением от 19 апреля, дополнительно с условием, что парламент Грузии будет выбирать Генерального аудитора сроком на пять лет по представлению большинства из тех членов законодательного органа, которые не входят в состав парламентского большинства.Грузинская оппозиция не признает результаты второго тура выборов в органы местного самоуправления,которые прошли 30 октября . По словам лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единого национального движения" Ники Мелия, выборы были тотально сфальсифицированы, а власти использовали насилие, шантаж и угрозы в отношении избирателей.Оппозиция провела несколько крупных акций протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси. Очередная акция протеста назначена на понедельник и пройдет на площади Свободы в Тбилиси. На митинге оппозиция обещает рассказать о своих дальнейших планах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, георгий вашадзе