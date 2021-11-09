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Двенадцатилетняя дочь Юлии Пересильд выпустит свой первый трек "Вызов"

Двенадцатилетняя дочь Юлии Пересильд выпустит свой первый трек "Вызов"

Мать юной исполнительницы стала первой женщиной-актрисой в космосе, так и родился трек "Вызов" 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T18:08+0400

2021-11-09T18:08+0400

2021-11-09T18:08+0400

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юлия пересильд

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Двенадцатилетняя дочь актрисы Юлии Пересильд дебютирует на музыкальной сцене - Анка Пересильд представит свой первый трек "Вызов".Композиция была записана в честь первых в мире киносъемок на МКС для будущего одноименного фильма, главную роль в котором исполнила Юлия Пересильд.Анка — старшая дочь актрисы Юлии Пересильд. "Вызов" стала первой песней Ани, выпущенной на музыкальных площадках и приуроченной к одноименному фильму и полету российского киноэкипажа на МКС. По стилю песня "Вызов" - электро-поп с элементами рока и фанка. Композиция получилась одновременно и танцевальной, и даже немного мечтательной - из-за красивой аранжировки и текста. Ожидается, что релиз трека "Вызов" состоится уже 11 ноября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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российский шоу-бизнес, юлия пересильд