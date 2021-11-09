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Двенадцатилетняя дочь Юлии Пересильд выпустит свой первый трек "Вызов"
Двенадцатилетняя дочь Юлии Пересильд выпустит свой первый трек "Вызов"
Мать юной исполнительницы стала первой женщиной-актрисой в космосе, так и родился трек "Вызов" 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T18:08+0400
2021-11-09T18:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
юлия пересильд
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Двенадцатилетняя дочь актрисы Юлии Пересильд дебютирует на музыкальной сцене - Анка Пересильд представит свой первый трек "Вызов".Композиция была записана в честь первых в мире киносъемок на МКС для будущего одноименного фильма, главную роль в котором исполнила Юлия Пересильд.Анка — старшая дочь актрисы Юлии Пересильд. "Вызов" стала первой песней Ани, выпущенной на музыкальных площадках и приуроченной к одноименному фильму и полету российского киноэкипажа на МКС. По стилю песня "Вызов" - электро-поп с элементами рока и фанка. Композиция получилась одновременно и танцевальной, и даже немного мечтательной - из-за красивой аранжировки и текста. Ожидается, что релиз трека "Вызов" состоится уже 11 ноября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес, юлия пересильд

Двенадцатилетняя дочь Юлии Пересильд выпустит свой первый трек "Вызов"

18:08 09.11.2021
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочную группу фильма "Вызов" готовят к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Съемочную группу фильма Вызов готовят к полету на МКС - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
/
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Мать юной исполнительницы стала первой женщиной-актрисой в космосе, так и родился трек "Вызов"
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Двенадцатилетняя дочь актрисы Юлии Пересильд дебютирует на музыкальной сцене - Анка Пересильд представит свой первый трек "Вызов".
Композиция была записана в честь первых в мире киносъемок на МКС для будущего одноименного фильма, главную роль в котором исполнила Юлия Пересильд.
Анка — старшая дочь актрисы Юлии Пересильд. "Вызов" стала первой песней Ани, выпущенной на музыкальных площадках и приуроченной к одноименному фильму и полету российского киноэкипажа на МКС.
По стилю песня "Вызов" - электро-поп с элементами рока и фанка. Композиция получилась одновременно и танцевальной, и даже немного мечтательной - из-за красивой аранжировки и текста. Ожидается, что релиз трека "Вызов" состоится уже 11 ноября.
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