https://sputnik-georgia.ru/20211109/geninspektsiya-nachala-rassledovanie-deystviy-saakashvili-v-tyuremnoy-klinike-261899249.html
Генинспекция начала расследование действий Саакашвили в тюремной клинике
Генинспекция начала расследование действий Саакашвили в тюремной клинике
При доставке Саакашвили в тюремную больницу он нанес оскорбление сотрудникам и повредил медицинскую технику, заявили в Минюсте 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T00:10+0400
2021-11-09T00:10+0400
2021-11-09T00:46+0400
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михаил саакашвили
министерство юстиции грузии
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Генеральная инспекция министерства юстиции Грузии начала расследование действий экс-президента Михаила Саакашвили в тюремной клинике, говорится в заявлении МинюстаСаакашвили, который 39 дней как объявил о своей голодовке, неожиданно для всех в понедельник доставили в медицинское тюремное учреждение №18 на территории Глданской тюрьмы. В Минюсте объяснили это заботой о его здоровье. Адвокаты экс-президента утверждают, что он был против перевода.Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. Он объявил голодовку в первый же день ареста, а в субботу отказался от любого медицинского вмешательства. Экс-президент, заочно осужденный по двум уголовным делам, считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, министерство юстиции грузии, возвращение и арест саакашвили
Генинспекция начала расследование действий Саакашвили в тюремной клинике
00:10 09.11.2021 (обновлено: 00:46 09.11.2021)
При доставке Саакашвили в тюремную больницу он нанес оскорбление сотрудникам и повредил медицинскую технику, заявили в Минюсте
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik.
Генеральная инспекция министерства юстиции Грузии начала расследование действий экс-президента Михаила Саакашвили в тюремной клинике, говорится в заявлении
Минюста
Саакашвили, который 39 дней как объявил о своей голодовке, неожиданно для всех в понедельник доставили в медицинское тюремное учреждение №18 на территории Глданской тюрьмы. В Минюсте объяснили это заботой о его здоровье. Адвокаты экс-президента утверждают, что он был против перевода.
"Когда Михаил Саакашвили заселился в учреждение №18, он нанес как физическое, так и словесное оскорбление сотрудникам пенитенциарного учреждения и повредил дорогостоящую медицинскую технику. Со стороны министерства юстиции уже последовало правовое реагирование. Генеральная инспекция начала следствие по данному факту", - говорится в заявлении.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. Он объявил голодовку в первый же день ареста, а в субботу отказался от любого медицинского вмешательства.
Экс-президент, заочно осужденный по двум уголовным делам, считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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