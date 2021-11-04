https://sputnik-georgia.ru/20211104/prosto-khochu-zhit---saakashvili-otkazyvaetsya-ot-lyubykh-dolzhnostey-261789696.html

"Просто хочу жить" – Саакашвили отказывается от любых должностей

"Просто хочу жить" – Саакашвили отказывается от любых должностей

По словам экс-президента, не стоит рассчитывать на его помилование со стороны властей 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T14:32+0400

2021-11-04T14:32+0400

2021-11-04T16:02+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Отбывающий наказание в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили распространил новое обращение, в котором говорится, что ему не нужны никакие должности, и хочет он только свободы.У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента>>Саакашвили называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него сфабрикованными. В знак протеста он голодает с первого дня задержания, с 1 октября. По словам экс-президента, не стоит рассчитывать на его помилование со стороны властей, и только грузинский народ может освободить его и страну.Он также отметил, что "грузинский народ совершил избирательную революцию", поддержав на выборах в местные органы власти оппозицию. По словам Саакашвили, оппозиционные кандидаты одолели представителей правящей "Грузинской мечты" во всех городах, а власти "украли победу". Саакашвили также поприветствовал и поблагодарил депутата, лидера партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария, которая голодает в парламенте, а также молодых активистов, голодающих в знак солидарности с ним у здания тюрьмы №12, и тех, кто собирается прибегнуть к крайней форме протеста в Самегрело.Михаил Саакашвили голодает уже 35-й день. По словам адвоката Саакашвили Беки Басилая, результаты анализов Саакашвили ухудшились. Налицо белковая недостаточность, сложно контролировать пульс и давление заключенного, возникли сложности со свертываемостью крови (д-димер).Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом трех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили, а также о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/advokat-saakashvili-ne-isklyuchaet-chto-prezident-gruzii-izmenit-reshenie-po-pomilovaniyu-261783239.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили