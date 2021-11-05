https://sputnik-georgia.ru/20211105/gotova-li-tyuremnaya-bolnitsa-prinyat-saakashvili-otsenka-minzdrava-261831323.html

Готова ли тюремная больница принять Саакашвили: оценка Минздрава

Готова ли тюремная больница принять Саакашвили: оценка Минздрава

Размещение заключенного в тюремной больнице, где ему возможно придется пересекаться с другими заключенными, создает риски для его безопасности, считает... 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T20:09+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии проверило тюремную клинику, в которую власти хотят перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - результаты мониторинга обнародовал телеканал "Имеди" .Перевод Саакашвили в тюремную клинику, расположенную на территории Глданской тюрьмы, последние несколько недель является главным предметом споров. Сторонники и адвокаты Саакашвили, а также Народный защитник и Госинспектор Грузии считают, что условия тюрьмы не соответствуют нормам для обеспечения полноценной медицинской помощи экс-президенту.Агентство регулирования проверило тюремную клинику и пришло к следующим выводам: медицинское пенитенциарное учреждение №18 может обеспечить лечение инфекционных, онкологических, офтальмологических заболеваний и проводить хирургические операции."Очень слаб и непривычно неэнергичен" - адвокат рассказал о состоянии Саакашвили >>Также в тюремной клинике есть условия для реанимации, ведения психиатрических и туберкулезных больных, проведения рентгенологической диагностики, лабораторных и клинических исследований, а также биохимической, иммунологической и серологической диагностики.Кроме того, мониторинг установил, что у клиники есть все для амбулаторного обслуживания, эндоскопии, а также стоматологии и кожно-венерического направления.При этом, по результатам мониторинга, на данном этапе тюремная клиника не ведет больных с онкологией и туберкулезом.Мониторинг показал, что в тюремной клинике есть две операционные, реанимационное отделение на две койки.У клиники есть два портативных рентгенологических аппарата и идет подготовка к установке аппарата компьютерной томографии.Администрация тюрем: скорая помощь была не для Саакашвили >>Также агентство информирует, что в клинике работает 41 врач, в том числе 3 общих хирурга, 4 анестезиолога-реаниматолога, три инфекциониста, 2 психиатра, 6 врачей-лаборантов, стоматолог, 7 терапевтов, дерматолог-венеролог, фтизиатр, специалист критической медицины.При клинике работают консультантами кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, два невролога, отоларинголог, уролог, аллерголог, гинеколог и нарколог.Мнение Народного защитникаНародный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что существующая в учреждении ситуация вновь не соответствует заключениям и рекомендациями мультифункционального консилиума врачей. Следовательно, в случае перевода Саакашвили в тюремную больницу №18, ему не будут оказаны все необходимые медицинские услуги, определенные заключением консилиума.Что касается личной безопасности Саакашвили, Народный защитник считает, что размещение заключенного в таком учреждении, где ему возможно придется пересекаться с другими заключенными, "создает риски дезорганизации и безопасности" как для учреждения №18, так и для учреждения №8.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, минздрав грузии, возвращение и арест саакашвили