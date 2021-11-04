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Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать его на Украину
Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать его на Украину
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - Гиули Аласания, призвала украинского президента Владимира Зеленского помочь ее сыну и... 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T17:52+0400
2021-11-04T17:52+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - Гиули Аласания, призвала украинского президента Владимира Зеленского помочь ее сыну и организовать его "переправку" из грузинской тюрьмы на Украину для лечения.У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента>>Саакашвили является гражданином Украины и главой исполнительного комитета национального совета реформ страны. Она подчеркнула, что Саакашвили голодает уже 35-й день. "Можете себе представить? Может случиться все, что угодно, в любой момент. Но это никого не беспокоит...Моему сыну предлагают лечиться в тюремной больнице, но там нет соответствующих специалистов и вообще никаких условий для лечения таких больных", - добавила Аласания.Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 35 дней.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211023/lichnyy-vrach-saakashvili-gospitalizatsiya-eks-prezidentu-mozhet-ponadobitsya-v-lyuboy-moment-261434828.html
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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - Гиули Аласания, призвала украинского президента Владимира Зеленского помочь ее сыну и организовать его "переправку" из грузинской тюрьмы на Украину для лечения.
Саакашвили является гражданином Украины и главой исполнительного комитета национального совета реформ страны.
"Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам особенно нужны его поддержка и помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, на Украину, чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить", - сказала Аласания в видеообращении, опубликованном на странице Саакашвили в четверг.
Она подчеркнула, что Саакашвили голодает уже 35-й день.
"Можете себе представить? Может случиться все, что угодно, в любой момент. Но это никого не беспокоит...Моему сыну предлагают лечиться в тюремной больнице, но там нет соответствующих специалистов и вообще никаких условий для лечения таких больных", - добавила Аласания.
Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 35 дней.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.
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