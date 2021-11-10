https://sputnik-georgia.ru/20211110/penitentsiarnaya-sluzhba-otkazalas-etapirovat-saakashvili-v-sud-261946985.html

Пенитенциарная служба отказалась этапировать Саакашвили в суд

Пенитенциарная служба отказалась этапировать Саакашвили в суд

По словам адвокатов, их подзащитному даже не сообщили, что был получен соответствующий запрос из суда 10.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Сегодняшний процесс в Тбилисском городском суде состоится без присутствия одного из фигурантов дела – экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщили журналистам адвокаты после того, как покинули здание пенитенциарного медицинского учреждения №18, где содержится экс-президент.Тбилисский городской суд сегодня возобновит слушания по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и присвоении имущества его владельца – ныне покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.По словам адвокатов, администрация пенитенциарного учреждения отказывается этапировать Саакашвили, хотя на это есть решение суда.Как заявил Бека Басилая, Саакашвили даже не был проинформирован, что администрация получила соответствующее уведомление суда."Через час начинается судебный процесс. Пенитенциарная служба отказывается перевозить Михаила Саакашвили. Более того, вчера вечером ему даже не сказали, что был получен запрос из суда", – заявил Басилая.Михаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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