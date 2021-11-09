https://sputnik-georgia.ru/20211109/sledovatelyu-sluzhby-gosinspektora-gruzii-ne-udalos-oprosit-saakashvili-261932398.html
Следователю службы госинспектора Грузии не удалось опросить Саакашвили
Следователю службы госинспектора Грузии не удалось опросить Саакашвили
Госинспектор расследует факт возможного применения силы к Саакашвили при транспортировке в тюремную клинику 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T23:04+0400
2021-11-09T23:04+0400
2021-11-09T23:46+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
служба государственного инспектора
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260208366_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a40123a67b8284bdff3d952f15ff75e6.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился сотрудничать со следствием, но опросить заключенного не удалось, заявил следователь Службы государственного инспектора Георгий Микеладзе журналистам.Служба госинспектора расследует факт возможного применения силы к Саакашвили во время его транспортировки в тюремную клинику."Саакашвили готов сотрудничать со следствием и согласен на экспертизу, которая должна установить, есть ли у него повреждения на теле", - сказал Микеладзе.В то же время, он отметил, что опросить экс-президента ему не удалось.По его словам, Служба госинспектора попросила администрацию пенитенциарного учреждения заархивировать записи транспортировки Саакашвили, чтобы после, по решению суда, их можно было запросить.Накануне с Саакашвили встретилась Народный защитник Грузии Нино Ломджария. При личной встрече с омбудсменом Саакашвили сообщил, что он не знал о своем переводе в 18-е учреждение. По его словам, в тюрьме заявили, что переводят в мультифункциональную гражданскую клинику, на что он согласился.Со своей стороны Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии, исходя из высокого общественного интереса, в тот же день распространила видеокадры перевода заключенного Михаила Саакашвили из учреждения №12, на которых видно, что он покидает учреждение без всякого сопротивления.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/saakashvili-pravilno-pereveden-v-tyuremnuyu-a-ne-v-grazhdanskuyu-bolnitsu-schitaet-kobakhidze-261919267.html
https://sputnik-georgia.ru/20211109/oppozitsionnyy-deputat-predlozhil-kompromissnoe-reshenie-po-saakashvili-261924975.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260208366_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_2e854c7c3e59dbfd2e086139c05bfc5b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, служба государственного инспектора, возвращение и арест саакашвили
Следователю службы госинспектора Грузии не удалось опросить Саакашвили
23:04 09.11.2021 (обновлено: 23:46 09.11.2021)
Госинспектор расследует факт возможного применения силы к Саакашвили при транспортировке в тюремную клинику
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился сотрудничать со следствием, но опросить заключенного не удалось, заявил следователь Службы государственного инспектора Георгий Микеладзе журналистам.
Служба госинспектора расследует факт возможного применения силы к Саакашвили во время его транспортировки в тюремную клинику.
"Саакашвили готов сотрудничать со следствием и согласен на экспертизу, которая должна установить, есть ли у него повреждения на теле", - сказал Микеладзе.
В то же время, он отметил, что опросить экс-президента ему не удалось.
"Опроса не состоялось. Как вы знаете, в пенитенциарном учреждении действуют определенные ограничения. Опрос ведется через барьер по телефону, и это оказалось неприемлемым для Михаила Саакашвили и его адвокатов. Мы работаем над альтернативной формой опроса", - заявил Микеладзе.
По его словам, Служба госинспектора попросила администрацию пенитенциарного учреждения заархивировать записи транспортировки Саакашвили, чтобы после, по решению суда, их можно было запросить.
Накануне с Саакашвили встретилась Народный защитник Грузии Нино Ломджария. При личной встрече с омбудсменом Саакашвили сообщил, что он не знал о своем переводе в 18-е учреждение. По его словам, в тюрьме заявили, что переводят в мультифункциональную гражданскую клинику, на что он согласился.
Со своей стороны Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии, исходя из высокого общественного интереса, в тот же день распространила видеокадры перевода заключенного Михаила Саакашвили из учреждения №12, на которых видно, что он покидает учреждение без всякого сопротивления.
Готова ли тюремная больница
принять Саакашвили: оценка Минздрава
Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать
его на Украину
"Просто хочу жить
" – Саакашвили отказывается от любых должностей
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.