https://sputnik-georgia.ru/20211109/sledovatelyu-sluzhby-gosinspektora-gruzii-ne-udalos-oprosit-saakashvili-261932398.html

Следователю службы госинспектора Грузии не удалось опросить Саакашвили

Следователю службы госинспектора Грузии не удалось опросить Саакашвили

Госинспектор расследует факт возможного применения силы к Саакашвили при транспортировке в тюремную клинику 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T23:04+0400

2021-11-09T23:04+0400

2021-11-09T23:46+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился сотрудничать со следствием, но опросить заключенного не удалось, заявил следователь Службы государственного инспектора Георгий Микеладзе журналистам.Служба госинспектора расследует факт возможного применения силы к Саакашвили во время его транспортировки в тюремную клинику."Саакашвили готов сотрудничать со следствием и согласен на экспертизу, которая должна установить, есть ли у него повреждения на теле", - сказал Микеладзе.В то же время, он отметил, что опросить экс-президента ему не удалось.По его словам, Служба госинспектора попросила администрацию пенитенциарного учреждения заархивировать записи транспортировки Саакашвили, чтобы после, по решению суда, их можно было запросить.Накануне с Саакашвили встретилась Народный защитник Грузии Нино Ломджария. При личной встрече с омбудсменом Саакашвили сообщил, что он не знал о своем переводе в 18-е учреждение. По его словам, в тюрьме заявили, что переводят в мультифункциональную гражданскую клинику, на что он согласился.Со своей стороны Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии, исходя из высокого общественного интереса, в тот же день распространила видеокадры перевода заключенного Михаила Саакашвили из учреждения №12, на которых видно, что он покидает учреждение без всякого сопротивления.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/saakashvili-pravilno-pereveden-v-tyuremnuyu-a-ne-v-grazhdanskuyu-bolnitsu-schitaet-kobakhidze-261919267.html

https://sputnik-georgia.ru/20211109/oppozitsionnyy-deputat-predlozhil-kompromissnoe-reshenie-po-saakashvili-261924975.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, служба государственного инспектора, возвращение и арест саакашвили