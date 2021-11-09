https://sputnik-georgia.ru/20211109/gruppa-vrachey-prosit-perevesti-saakashvili-v-grazhdanskuyu-kliniku-261928863.html

Группа врачей просит перевести Саакашвили в гражданскую клинику

Группа врачей просит перевести Саакашвили в гражданскую клинику

Собравшиеся на акции врачи считают, что тюремная больница не соответствует требованиям 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T20:14+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Около десятка врачей провели акцию у здания администрации правительства и передали на имя премьер-министра Ираклия Гарибашвили письмо с просьбой перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной в гражданскую клинику.Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому."На консилиуме квалифицированных врачей было принято решение, в случае необходимости, перевести Саакашвили в многопрофильную клинику, которой тюремная больница не соответствует", - сказал один из врачей, подписавших петицию, Важа Гаприндашвили журналистам.Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки.В свою очередь оппозиция считает, что Михаила Саакашвили просто "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции в понедельник заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/v-tyuremnoy-bolnitse-net-vysokotekhnologichnogo-oborudovaniya---minzdrav-gruzii-261919092.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили