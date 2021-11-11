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https://sputnik-georgia.ru/20211111/agata-mutsenidze-kto-nazval-latviyskuyu-aktrisu-gruzinkoy-261993253.html
Агата Муценидзе? Кто назвал латвийскую актрису грузинкой
Агата Муценидзе? Кто назвал латвийскую актрису грузинкой
Кое-кому сложная латвийская фамилия известной актрисы напомнила грузинскую 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T17:12+0400
2021-11-11T17:12+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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агата муцениеце
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Латвийскую актрису Агату Муцениеце назвали грузинкой - такой предположение сделал участник YouTube-шоу блогера Иды Галич "Есть вопросики".Агата стала новым гостем передачи Иды Галич, в которой главный герой отвечает на вопросы людей с улицы. Так вот один случайный прохожий на вопрос блогера, кто такая Агата Муцениеце, ответил так: "Ну, во-первых, это грузинка. По фамилии понятно. Во-вторых, мне кажется, певица, скорее всего, или актриса". "Это не первый раз, - рассмеялась на это Агата. - Потому что некоторые читают мою фамилию не Муцениеце, а Муценидзе. Типа им кажется, что это какая-то грузинская фамилия". "Слушай, зато любое застолье твое", - шутливо добавила Галич. В частности, в программе Муцениеце рассказала о своем опыте в модельной карьере, о трудностях на киносъемках, о харассменте, детях и новой жизни после развода с супругом Павлом Прилучным.Агата Муцениеце — латвийская актриса театра и кино, модель и ведущая. Известна по ролям в сериалах "Закрытая школа", "Квест", "Геймеры", "Три мушкетера" и др.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, грузия, агата муцениеце , павел прилучный, российский шоу-бизнес

Агата Муценидзе? Кто назвал латвийскую актрису грузинкой

17:12 11.11.2021
© photo: Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктриса Агата Муцениеце. Премьера фильма "Не время умирать"
Актриса Агата Муцениеце. Премьера фильма Не время умирать - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© photo: Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Кое-кому сложная латвийская фамилия известной актрисы напомнила грузинскую
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Латвийскую актрису Агату Муцениеце назвали грузинкой - такой предположение сделал участник YouTube-шоу блогера Иды Галич "Есть вопросики".
Агата стала новым гостем передачи Иды Галич, в которой главный герой отвечает на вопросы людей с улицы. Так вот один случайный прохожий на вопрос блогера, кто такая Агата Муцениеце, ответил так: "Ну, во-первых, это грузинка. По фамилии понятно. Во-вторых, мне кажется, певица, скорее всего, или актриса".
"Это не первый раз, - рассмеялась на это Агата. - Потому что некоторые читают мою фамилию не Муцениеце, а Муценидзе. Типа им кажется, что это какая-то грузинская фамилия".
"Слушай, зато любое застолье твое", - шутливо добавила Галич. В частности, в программе Муцениеце рассказала о своем опыте в модельной карьере, о трудностях на киносъемках, о харассменте, детях и новой жизни после развода с супругом Павлом Прилучным.
Агата Муцениеце — латвийская актриса театра и кино, модель и ведущая. Известна по ролям в сериалах "Закрытая школа", "Квест", "Геймеры", "Три мушкетера" и др.
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