https://sputnik-georgia.ru/20211111/agata-mutsenidze-kto-nazval-latviyskuyu-aktrisu-gruzinkoy-261993253.html

Агата Муценидзе? Кто назвал латвийскую актрису грузинкой

Агата Муценидзе? Кто назвал латвийскую актрису грузинкой

Кое-кому сложная латвийская фамилия известной актрисы напомнила грузинскую 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T17:12+0400

2021-11-11T17:12+0400

2021-11-11T17:12+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

россия

грузия

агата муцениеце

павел прилучный

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0b/261992415_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_26cb492d31e15e5eef1ef3a1bbabe24b.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Латвийскую актрису Агату Муцениеце назвали грузинкой - такой предположение сделал участник YouTube-шоу блогера Иды Галич "Есть вопросики".Агата стала новым гостем передачи Иды Галич, в которой главный герой отвечает на вопросы людей с улицы. Так вот один случайный прохожий на вопрос блогера, кто такая Агата Муцениеце, ответил так: "Ну, во-первых, это грузинка. По фамилии понятно. Во-вторых, мне кажется, певица, скорее всего, или актриса". "Это не первый раз, - рассмеялась на это Агата. - Потому что некоторые читают мою фамилию не Муцениеце, а Муценидзе. Типа им кажется, что это какая-то грузинская фамилия". "Слушай, зато любое застолье твое", - шутливо добавила Галич. В частности, в программе Муцениеце рассказала о своем опыте в модельной карьере, о трудностях на киносъемках, о харассменте, детях и новой жизни после развода с супругом Павлом Прилучным.Агата Муцениеце — латвийская актриса театра и кино, модель и ведущая. Известна по ролям в сериалах "Закрытая школа", "Квест", "Геймеры", "Три мушкетера" и др.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, грузия, агата муцениеце , павел прилучный, российский шоу-бизнес