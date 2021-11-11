https://sputnik-georgia.ru/20211111/eldzhey-proschay-nastyu-ivleevu-zapodozrili-v-romane-s-egorom-kridom-261973463.html

"Элджей, прощай": Настю Ивлееву заподозрили в романе с Егором Кридом

"Элджей, прощай": Настю Ивлееву заподозрили в романе с Егором Кридом

Интригующие фотографии в Инстаграм подогрели интерес подписчиков к личной жизни инстадивы и музыканта 11.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Российскую ведущую Настю Ивлееву подозревают в романе с певцом Егором Кридом – знаменитости заинтриговали фанатов нежными, совместными фото. Рэпер Элджей остался в прошлом и Ивлеева дала понять, что готова к новой любви. Во время отпуска в Грузии инстадива заявила пообщалась с местными красавцами и заявила, что хочет встречаться с грузином. Но теперь еще больше заинтриговала фанатов. Не так давно блогер выложила серию необычных кадров в своем Инстаграм. На фото Ивлееву нежно обнимает сам Егор Крид. Пара позировала после шоу "Королевские кобры" и не скрывала своей симпатии друг к другу. Настя выбрала эпатажный образ – с помощью парика звезда превратилась в жгучую брюнетку с челкой и надела облегающий черный костюм. Увидев снимки с Кридом, фанаты предположили, что между звездами что-то большее, чем просто дружба."Красивая пара", "Ничего себе, как Настя на него смотрит", "Интригует", "Может начнете встречаться?", "Между ними точно что-то было или есть", "Элджей, прощай", "Интересно", "Классно смотритесь, и неспроста", – прокомментировали поклонники. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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настя ивлеева, егор крид, российский шоу-бизнес