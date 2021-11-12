Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Экс-телохранитель принцессы Дианы высказался о фильме "Спенсер"
13:46 12.11.2021 (обновлено: 14:05 12.11.2021)
© REUTERS / Henry NichollsЧеловек смотрит на фото британской принцессы Дианы у Кенсингтонского дворца в Лондоне
Бывший охранник и друг покойной принцессы прокомментировал актерскую игру Кристен Стюарт, воплотившую Диану на экране
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Экс-телохранитель принцессы Дианы высказался о правдивости нового фильма о ее жизни – главную роль в картине "Спенсер" сыграла актриса Кристен Стюарт.
В Сети не перестают обсуждать громкую премьеру ноября "Спенсер". В фильме покажут несколько дней из жизни принцессы Дианы. Режиссер решил сконцентрироваться на том времени, когда леди Ди подумывала о разводе с принцем Чарльзом, но вынуждена была делать вид, что в браке царит любовь. Это происходило в Рождество в Сандрингеме.
Те, кто хорошо знал принцессу Диану, решили поделиться своими впечатлениями от просмотра фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт. Бывший охранник Дианы Кен Уорф вспомнил реальные события, показанные создателями фильма.
"Это была пытка для Дианы. Она не выходила из кухни и проводила время с поварами или со мной, надеясь, что все это скоро закончится и она сможет приехать в Лондон", – поделился он в интервью с журналистами People.
Также телохранитель оценил перевоплощение Стюарт, отметив, что из всех актрис, которые играли Диану на протяжении 10 лет, "она похожа больше всех".
Читайте также:
В новом сезоне "Короны" зрители увидят скандальное интервью принцессы Дианы
Кристен Стюарт в байопике о Леди Ди раскрыла обстоятельства гибели принцессы
"Та самая Маргарита": появились новые фото со съемок "Воланда" со Снигирь и Цыгановым
Стартовали съемки Netflix "Анны Карениной" – в ролях Ходченкова, Бондарчук и Борисов
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.