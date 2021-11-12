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https://sputnik-georgia.ru/20211112/eks-telokhranitel-printsessy-diany-vyskazalsya-o-filme-spenser-262012252.html
Экс-телохранитель принцессы Дианы высказался о фильме "Спенсер"
Экс-телохранитель принцессы Дианы высказался о фильме "Спенсер"
Бывший охранник и друг покойной принцессы прокомментировал актерскую игру Кристен Стюарт, воплотившую Диану на экране 12.11.2021, Sputnik Грузия
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2021-11-12T14:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
принцесса диана
зарубежные звезды
кристен стюарт
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Экс-телохранитель принцессы Дианы высказался о правдивости нового фильма о ее жизни – главную роль в картине "Спенсер" сыграла актриса Кристен Стюарт. В Сети не перестают обсуждать громкую премьеру ноября "Спенсер". В фильме покажут несколько дней из жизни принцессы Дианы. Режиссер решил сконцентрироваться на том времени, когда леди Ди подумывала о разводе с принцем Чарльзом, но вынуждена была делать вид, что в браке царит любовь. Это происходило в Рождество в Сандрингеме. Те, кто хорошо знал принцессу Диану, решили поделиться своими впечатлениями от просмотра фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт. Бывший охранник Дианы Кен Уорф вспомнил реальные события, показанные создателями фильма. "Это была пытка для Дианы. Она не выходила из кухни и проводила время с поварами или со мной, надеясь, что все это скоро закончится и она сможет приехать в Лондон", – поделился он в интервью с журналистами People. Также телохранитель оценил перевоплощение Стюарт, отметив, что из всех актрис, которые играли Диану на протяжении 10 лет, "она похожа больше всех". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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принцесса диана, зарубежные звезды, кристен стюарт

Экс-телохранитель принцессы Дианы высказался о фильме "Спенсер"

13:46 12.11.2021 (обновлено: 14:05 12.11.2021)
© REUTERS / Henry NichollsЧеловек смотрит на фото британской принцессы Дианы у Кенсингтонского дворца в Лондоне
Человек смотрит на фото британской принцессы Дианы у Кенсингтонского дворца в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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Бывший охранник и друг покойной принцессы прокомментировал актерскую игру Кристен Стюарт, воплотившую Диану на экране
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Экс-телохранитель принцессы Дианы высказался о правдивости нового фильма о ее жизни – главную роль в картине "Спенсер" сыграла актриса Кристен Стюарт.
В Сети не перестают обсуждать громкую премьеру ноября "Спенсер". В фильме покажут несколько дней из жизни принцессы Дианы. Режиссер решил сконцентрироваться на том времени, когда леди Ди подумывала о разводе с принцем Чарльзом, но вынуждена была делать вид, что в браке царит любовь. Это происходило в Рождество в Сандрингеме.
Те, кто хорошо знал принцессу Диану, решили поделиться своими впечатлениями от просмотра фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт. Бывший охранник Дианы Кен Уорф вспомнил реальные события, показанные создателями фильма.
"Это была пытка для Дианы. Она не выходила из кухни и проводила время с поварами или со мной, надеясь, что все это скоро закончится и она сможет приехать в Лондон", – поделился он в интервью с журналистами People.
Также телохранитель оценил перевоплощение Стюарт, отметив, что из всех актрис, которые играли Диану на протяжении 10 лет, "она похожа больше всех".
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