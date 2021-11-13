https://sputnik-georgia.ru/20211113/etot-muzhchina--papa-tildy-svetlana-loboda-o-svoem-vozlyublennom-261994446.html

"Этот мужчина – папа Тильды?": Светлана Лобода о своем возлюбленном

"Этот мужчина – папа Тильды?": Светлана Лобода о своем возлюбленном

Певица очень тепло отозвалась о своем избраннике, но открывать его имя не осмелилась 13.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-13T12:12+0400

2021-11-13T12:12+0400

2021-11-13T12:12+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

светская хроника

светлана лобода

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0b/261993468_0:375:2047:1526_1920x0_80_0_0_1d2bcf5ab27400f2748287b749803a87.jpg

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Украинская певица Светлана Лобода рассказала подробности об отношениях со своим возлюбленным.В беседе с ведущей Машей Евфросининой на YouTube-шоу "Экзамен", Лобода впервые поговорила о своем возлюбленном. И сделала это довольно откровенно. Светлана, в частности, призналась, что она и ее возлюбленный живут в Европе, и уже довольно долгое время вместе. В какой именно стране – знаменитость не уточнила."Рядом с ним я девочка, я слабая. Он взрослый. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий. И может меня укутать, – с нежностью произнесла артистка. – Мы вместе работаем над отношениями. У нас у обоих непростые характеры. Мы оба очень властные люди, с сильным стержнем внутри. И когда мы спорим о чем-то, каждый из нас идет до конца. Но потом мне приходится давать заднюю, потому что я понимаю, что здесь рядом со мной мужчина. Взрослый, настоящий. Такой, которого еще не было в моей жизни".Однако певица была не настолько откровенной, чтобы раскрыть имя возлюбленного. При этом она отметила, что специально своего мужчину от глаз не скрывает. По ее словам, они легко могут пойти в ресторан как в Европе, так и в Москве, оставшись незамеченными. "Скрываться" удается пока благодаря маскам.На вопрос ведущей является ли возлюбленный отцом младшей дочери Тильды, Лобода ответила, что не хочет отвечать на этот вопрос. Не потому, что ей кто-либо запрещает, а потому, что это сугубо ее личное решение.СМИ приписывают отцовство младшей дочери Лободы Тилю Линдеманну, фронтмену метал-группы Rammstein. Слухи об отношениях Светланы и Тиля появились в 2017 году, после фестиваля "ЖАРА", на котором звезды вели себя как пара. А в 2018-м на свет появилась Тильда. Но, как утверждал ранее бывший концертный директор Лободы, с Линдеманном певица не встречается, а ее избранник – успешный бизнесмен из Лондона. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

светская хроника, светлана лобода, российский шоу-бизнес