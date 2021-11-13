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https://sputnik-georgia.ru/20211113/etot-muzhchina--papa-tildy-svetlana-loboda-o-svoem-vozlyublennom-261994446.html
"Этот мужчина – папа Тильды?": Светлана Лобода о своем возлюбленном
"Этот мужчина – папа Тильды?": Светлана Лобода о своем возлюбленном
Певица очень тепло отозвалась о своем избраннике, но открывать его имя не осмелилась 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T12:12+0400
2021-11-13T12:12+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
светлана лобода
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Украинская певица Светлана Лобода рассказала подробности об отношениях со своим возлюбленным.В беседе с ведущей Машей Евфросининой на YouTube-шоу "Экзамен", Лобода впервые поговорила о своем возлюбленном. И сделала это довольно откровенно. Светлана, в частности, призналась, что она и ее возлюбленный живут в Европе, и уже довольно долгое время вместе. В какой именно стране – знаменитость не уточнила."Рядом с ним я девочка, я слабая. Он взрослый. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий. И может меня укутать, – с нежностью произнесла артистка. – Мы вместе работаем над отношениями. У нас у обоих непростые характеры. Мы оба очень властные люди, с сильным стержнем внутри. И когда мы спорим о чем-то, каждый из нас идет до конца. Но потом мне приходится давать заднюю, потому что я понимаю, что здесь рядом со мной мужчина. Взрослый, настоящий. Такой, которого еще не было в моей жизни".Однако певица была не настолько откровенной, чтобы раскрыть имя возлюбленного. При этом она отметила, что специально своего мужчину от глаз не скрывает. По ее словам, они легко могут пойти в ресторан как в Европе, так и в Москве, оставшись незамеченными. "Скрываться" удается пока благодаря маскам.На вопрос ведущей является ли возлюбленный отцом младшей дочери Тильды, Лобода ответила, что не хочет отвечать на этот вопрос. Не потому, что ей кто-либо запрещает, а потому, что это сугубо ее личное решение.СМИ приписывают отцовство младшей дочери Лободы Тилю Линдеманну, фронтмену метал-группы Rammstein. Слухи об отношениях Светланы и Тиля появились в 2017 году, после фестиваля "ЖАРА", на котором звезды вели себя как пара. А в 2018-м на свет появилась Тильда. Но, как утверждал ранее бывший концертный директор Лободы, с Линдеманном певица не встречается, а ее избранник – успешный бизнесмен из Лондона. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светская хроника, светлана лобода, российский шоу-бизнес

"Этот мужчина – папа Тильды?": Светлана Лобода о своем возлюбленном

12:12 13.11.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Певица очень тепло отозвалась о своем избраннике, но открывать его имя не осмелилась
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Украинская певица Светлана Лобода рассказала подробности об отношениях со своим возлюбленным.
В беседе с ведущей Машей Евфросининой на YouTube-шоу "Экзамен", Лобода впервые поговорила о своем возлюбленном. И сделала это довольно откровенно. Светлана, в частности, призналась, что она и ее возлюбленный живут в Европе, и уже довольно долгое время вместе. В какой именно стране – знаменитость не уточнила.
"Рядом с ним я девочка, я слабая. Он взрослый. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий. И может меня укутать, – с нежностью произнесла артистка. – Мы вместе работаем над отношениями. У нас у обоих непростые характеры. Мы оба очень властные люди, с сильным стержнем внутри. И когда мы спорим о чем-то, каждый из нас идет до конца. Но потом мне приходится давать заднюю, потому что я понимаю, что здесь рядом со мной мужчина. Взрослый, настоящий. Такой, которого еще не было в моей жизни".
Однако певица была не настолько откровенной, чтобы раскрыть имя возлюбленного. При этом она отметила, что специально своего мужчину от глаз не скрывает. По ее словам, они легко могут пойти в ресторан как в Европе, так и в Москве, оставшись незамеченными. "Скрываться" удается пока благодаря маскам.
На вопрос ведущей является ли возлюбленный отцом младшей дочери Тильды, Лобода ответила, что не хочет отвечать на этот вопрос. Не потому, что ей кто-либо запрещает, а потому, что это сугубо ее личное решение.
СМИ приписывают отцовство младшей дочери Лободы Тилю Линдеманну, фронтмену метал-группы Rammstein. Слухи об отношениях Светланы и Тиля появились в 2017 году, после фестиваля "ЖАРА", на котором звезды вели себя как пара. А в 2018-м на свет появилась Тильда. Но, как утверждал ранее бывший концертный директор Лободы, с Линдеманном певица не встречается, а ее избранник – успешный бизнесмен из Лондона.
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