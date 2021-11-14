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Главный врач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили
Главный врач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили
Саакашвили проходит интенсивное медицинское наблюдение, проводятся все необходимые лабораторные исследования, заявила врач 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T21:51+0400
2021-11-14T22:03+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба опубликовала видео главного врача глданской тюремной больницы Мананы Элефтеровой, в котором она утверждает, что жизни экс-президента Михаила Саакашвили ничего не угрожает и тюрьма не объявлена "красной зоной" из-за коронавируса.Сегодня стало известно, что коронавирус выявили у протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиненного по делу об отравлении секретаря-референта Патриарха Шорены Тетруашвили. Мамаладзе перевели из глданской тюремной больницы в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили &gt;&gt;Позже в СМИ появилась информация, что тюремная больница объявлена "красной зоной" и коронавирус подтвердился у сотрудников тюрьмы, которые также контактируют с экс-президентом Саакашвили.По словам Элефтеровой, сотрудники, контактировавшие с протоиереем Георгием Мамаладзе, не общались с Саакашвили, а у других заключенных нет симптомов характерных для коронавируса.Главврач призвала коллег воздержаться от "драматизации ситуации" в интересах пациента.Кроме того, Специальная пенитенциарная служба опубликовала второй видеоролик, в котором врач рассказала о состоянии протоиерея Георгия Мамаладзе.По ее словам, он был вакцинирован двумя дозами препарата Pfizer и его заболевание протекает в легкой форме.По словам Елефтеровой, Мамаладзе было решено перевести в гражданскую клинику, так как у него есть другие сопутствующие заболевания и "пациент лежачий".Осужденный Мамаладзе заразился коронавирусом и переведен в гражданскую клинику &gt;&gt;Сегодня же адвоката третьего президента Шота Тутберидзе заявил, что Саакашвили хочет встретиться с консилиумом врачей.Более того, Саакашвили требует новый состав консилиума , в состав которого войдут врачи, выбранные им самим и его адвокатами. Тутберидзе отметил, что ни врачам входящим в действующий консилиум, ни другим докторам не должны ограничивать визиты к Михаилу Саакашвили.Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач. Накануне распространилась информация об ухудшении его состояния. По словам личного адвоката Саакашвили, он ослаб и не встает с кровати. В этот же день Пенитенциарная служба опровергла эту информацию.Саакашвили не смог встать с кровати, заявил его личный врач &gt;&gt;Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Главный врач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили

21:51 14.11.2021 (обновлено: 22:03 14.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Саакашвили проходит интенсивное медицинское наблюдение, проводятся все необходимые лабораторные исследования, заявила врач
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба опубликовала видео главного врача глданской тюремной больницы Мананы Элефтеровой, в котором она утверждает, что жизни экс-президента Михаила Саакашвили ничего не угрожает и тюрьма не объявлена "красной зоной" из-за коронавируса.
Сегодня стало известно, что коронавирус выявили у протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиненного по делу об отравлении секретаря-референта Патриарха Шорены Тетруашвили. Мамаладзе перевели из глданской тюремной больницы в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси.
Сразу девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили >>
Позже в СМИ появилась информация, что тюремная больница объявлена "красной зоной" и коронавирус подтвердился у сотрудников тюрьмы, которые также контактируют с экс-президентом Саакашвили.
По словам Элефтеровой, сотрудники, контактировавшие с протоиереем Георгием Мамаладзе, не общались с Саакашвили, а у других заключенных нет симптомов характерных для коронавируса.
Главврач призвала коллег воздержаться от "драматизации ситуации" в интересах пациента.
"Михаил Саакашвили проходит интенсивное медицинское наблюдение, проводятся все необходимые лабораторные исследования, он получает все прописанные лекарства. Его жизни ничего не угрожает", - сказала Элефтерова.
Кроме того, Специальная пенитенциарная служба опубликовала второй видеоролик, в котором врач рассказала о состоянии протоиерея Георгия Мамаладзе.
По ее словам, он был вакцинирован двумя дозами препарата Pfizer и его заболевание протекает в легкой форме.
По словам Елефтеровой, Мамаладзе было решено перевести в гражданскую клинику, так как у него есть другие сопутствующие заболевания и "пациент лежачий".
Осужденный Мамаладзе заразился коронавирусом и переведен в гражданскую клинику >>
Сегодня же адвоката третьего президента Шота Тутберидзе заявил, что Саакашвили хочет встретиться с консилиумом врачей.
Более того, Саакашвили требует новый состав консилиума , в состав которого войдут врачи, выбранные им самим и его адвокатами. Тутберидзе отметил, что ни врачам входящим в действующий консилиум, ни другим докторам не должны ограничивать визиты к Михаилу Саакашвили.
Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач. Накануне распространилась информация об ухудшении его состояния. По словам личного адвоката Саакашвили, он ослаб и не встает с кровати. В этот же день Пенитенциарная служба опровергла эту информацию.
Саакашвили не смог встать с кровати, заявил его личный врач >>
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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