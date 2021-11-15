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Горько? Манижа выходит замуж за грузина
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа. Церемония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
30-летняя участница "Евровидения" от России показала редкий кадр из летнего архива и заинтриговала поклонников
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Российская певица и участница "Евровидения" Манижа выходит замуж: избранником певицы стал грузинский режиссер Ладо Кватания.
После выступления на "Евровидении-2021" Манижа заставила говорить о себе. Фанаты долгое время пытались понять, с кем встречается звезда, и их любопытство было удовлетворено.
Избранником певицы стал грузинско-российский режиссер Ладо Кватания. Недавно пара официально вышла в свет вместе, а теперь рассказала о своих планах на будущее.
Манижа решила выйти замуж за грузина: в своем микроблоге Инстаграм певица показала редкий снимок из летнего архива с обручальным кольцом. На селфи счастливая Манижа позировала с возлюбленным, вот только его лицо певица предпочла скрыть - но все сразу поняли, что на фото Кватания.
Манижа и Ладо Кватания. Скрин сторис Instagram
"Я сказала да", - написала певица под снимком из сторис и вызвала шквал эмоций фанатов.
Поклонники поздравляют певицу с помолвкой и грядущей свадьбой и надеются, что певица не станет скрывать подробности счастливого торжества.
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