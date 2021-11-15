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https://sputnik-georgia.ru/20211115/gorko-manizha-vykhodit-zamuzh-za-gruzina-262067691.html
Горько? Манижа выходит замуж за грузина
Горько? Манижа выходит замуж за грузина
30-летняя участница "Евровидения" от России показала редкий кадр из летнего архива и заинтриговала поклонников 15.11.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
манижа
российский шоу-бизнес
ладо кватания
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Российская певица и участница "Евровидения" Манижа выходит замуж: избранником певицы стал грузинский режиссер Ладо Кватания. После выступления на "Евровидении-2021" Манижа заставила говорить о себе. Фанаты долгое время пытались понять, с кем встречается звезда, и их любопытство было удовлетворено. Избранником певицы стал грузинско-российский режиссер Ладо Кватания. Недавно пара официально вышла в свет вместе, а теперь рассказала о своих планах на будущее. Манижа решила выйти замуж за грузина: в своем микроблоге Инстаграм певица показала редкий снимок из летнего архива с обручальным кольцом. На селфи счастливая Манижа позировала с возлюбленным, вот только его лицо певица предпочла скрыть - но все сразу поняли, что на фото Кватания. "Я сказала да", - написала певица под снимком из сторис и вызвала шквал эмоций фанатов. Поклонники поздравляют певицу с помолвкой и грядущей свадьбой и надеются, что певица не станет скрывать подробности счастливого торжества.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светская хроника, манижа, российский шоу-бизнес, ладо кватания

Горько? Манижа выходит замуж за грузина

11:05 15.11.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа. Церемония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Певица Манижа. Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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30-летняя участница "Евровидения" от России показала редкий кадр из летнего архива и заинтриговала поклонников
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Российская певица и участница "Евровидения" Манижа выходит замуж: избранником певицы стал грузинский режиссер Ладо Кватания.
После выступления на "Евровидении-2021" Манижа заставила говорить о себе. Фанаты долгое время пытались понять, с кем встречается звезда, и их любопытство было удовлетворено.
Избранником певицы стал грузинско-российский режиссер Ладо Кватания. Недавно пара официально вышла в свет вместе, а теперь рассказала о своих планах на будущее.
Манижа решила выйти замуж за грузина: в своем микроблоге Инстаграм певица показала редкий снимок из летнего архива с обручальным кольцом. На селфи счастливая Манижа позировала с возлюбленным, вот только его лицо певица предпочла скрыть - но все сразу поняли, что на фото Кватания.
© Instagram / manizhaМанижа и Ладо Кватания. Скрин сторис Instagram
Манижа и Ладо Кватания. Скрин сторис Instagram - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
Манижа и Ладо Кватания. Скрин сторис Instagram
© Instagram / manizha
"Я сказала да", - написала певица под снимком из сторис и вызвала шквал эмоций фанатов.
Поклонники поздравляют певицу с помолвкой и грядущей свадьбой и надеются, что певица не станет скрывать подробности счастливого торжества.
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