https://sputnik-georgia.ru/20211115/kak-rost-poshliny-na-podsolnechnoe-maslo-v-rossii-otrazitsya-na-tsene-v-gruzii-262098003.html

Как рост пошлины на подсолнечное масло в России отразится на цене в Грузии

Как рост пошлины на подсолнечное масло в России отразится на цене в Грузии

За девять месяцев Грузия завезла 25 257 тонн подсолнечного масла, из которых 87,7% - из России 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T23:28+0400

2021-11-15T23:28+0400

2021-11-15T23:45+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло в России, вызовет подорожание продукта в Грузии, заявил эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия.Россия является основным импортером подсолнечного масла в Грузии, поэтому повышенный экспортный тариф в РФ с 1 по 31 декабря отрицательно скажется на грузинском розничном рынке. Эксперты полагают, что в декабре цены на подсолнечное масло в Грузии снова вырастут.Мировые цены на продовольствие бьют рекорды - новые данные FAO >>"Это отрицательно отразится на стоимость продукта в Грузии. Конечно, это повлияет на рост цен. Но Россия не является единственным поставщиком подсолнечного масла", - заявил Арчвадзе.При этом, эксперт полагает, что сильно полагаться на альтернативные рынки нельзя, поскольку быстрая переориентация или полная замена российского подсолнечного масла украинским маловероятна.По словам Арчвадзе, единственный способ снизить зависимость от внешних поставок – это увеличение собственного производства.Цены на какие товары выросли в Грузии – новая статистика >>"Но, к сожалению, не только наши производители, но и значительная часть интеллектуального общества заняты в большей степени политикой, чем экономическими проблемами. Проблемы в области экономики, благосостояния, наращивание темпов инфляции предопределяется не только внешними негативными факторами, но и тем, что экономика как бы стала заложницей и политических, и медицинских проблем", - отметил эксперт.Арчвадзе отметил, что более половины потребляемого подсолнечного масла Грузия закупает в соседних странах.Россия - крупнейший импортер подсолнечного масла в Грузию. Всего в январе-сентябре 2021 года страна закупила 25 257 тонн продукции на сумму 36 964 миллиона долларов, из которых 87,7% или 22 150 тонн в России. На втором месте Азербайджан с 1 853 тоннами, за ним следует Украина, откуда завезли 1 137 тонн подсолнечного масла.Экспорт из Грузии в Россию вырос с начала года на 38% >>В Грузии за год (с октября 2020 года по октябрь 2021 года) цена на растительное масло выросла на 31,6%.По данным Минсельхоза России, пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 по 31 декабря включительно составит 276,7 доллара за тонну. Ставка рассчитана при индикативной цене в 1395,4 доллара за тонну подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну).По данным сельскохозяйственного ведомства РФ, пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 30 ноября установлена на уровне 194,5 доллара за тонну.В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее величина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.Подорожание зерна из России вынуждает мукомолов Грузии искать альтернативу >>Источником информации для проведения мониторинга являются ежедневные данные, публикуемые Refinitiv SA в отношении подсолнечного масла (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну. Периодом мониторинга является календарный месяц, предшествующий месяцу расчета ставок.Минсельхоз РФ не позднее 15-го числа каждого месяца осуществляет расчет ставок пошлин и размещение информации об индикативных ценах на подсолнечное масло. Рассчитанные ставки применяются начиная с 1-го числа месяца, следующего за днем их размещения на сайте министерства, и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, россия, новости, грузия, цены