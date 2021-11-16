https://sputnik-georgia.ru/20211116/riskov-nedostatochno---espch-obyasnil-reshenie-po-voprosu-saakashvili-262121556.html

Рисков недостаточно - ЕСПЧ объяснил решение по вопросу Саакашвили

Рисков недостаточно - ЕСПЧ объяснил решение по вопросу Саакашвили

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал заключенному под стражу экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в применении... 16.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-16T17:28+0400

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михаил саакашвили

еспч

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал заключенному под стражу экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в применении временной меры касательно его перевода в гражданскую клинику, так как счел недостаточными риски.В пенитенциарной службе Грузии рассказали о состоянии Саакашвили>>Адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ 10 ноября, рассчитывая на то, что суд обяжет власти Грузии этапировать экс-президента из тюремной больницы в гражданскую многопрофильную клинику. Саакашвили объявил голодовку в день своего задержания, 1 октября. Он называет себя политзаключенным, а уголовные дела - сфабрикованными.Согласно документу, группа врачей дважды осмотрела Саакашвили, среди прочего они подтвердили, что он голодает и принимает только жидкости и витамины."Он потерял 10% массы тела, хотя серьезного ухудшения состояния его здоровья не было", - отмечено в пресс-релизе.ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. А заявителя – Саакашвили – призвали прекратить голодовку.Ранее глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что до 24 ноября ведомство предоставит в Европейский суд информацию о здоровье и безопасности заключенного.А Саакашвили в свою очередь заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в частную многопрофильную клинику. Экс-президент объявил голодовку 47 дней назад.Автопробег в поддержку Саакашвили: "Нацдвижение" проводит акцию в Тбилиси>>Причиной перевода Саакашвили из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси министерство юстиции назвало риски ухудшения состояния его здоровья. По данным министерства, экс-президент отказывался от получения части медицинской помощи.В гражданскую клинику Саакашвили не стали этапировать, так как незадолго до этого Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело о планировании госпереворота. СГБ обвинила главную оппозиционную партию "Единое национальное движение" в планировании штурмом взять клинику, чтобы освободить Саакашвили.Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/minzdrav-gruzii-tyuremnaya-bolnitsa-gde-soderzhitsya-saakashvili-sootvetstvuet-standartam-262114711.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, еспч, возвращение и арест саакашвили