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Минздрав Грузии: тюремная больница, где содержится Саакашвили, соответствует стандартам
Минздрав Грузии: тюремная больница, где содержится Саакашвили, соответствует стандартам
Минздрав Грузии считает, что в пенитенциарном медицинском учреждении №18 все условия для медицинского обслуживания пациента 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T15:24+0400
2021-11-16T15:24+0400
2021-11-16T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Пенитенциарное медицинское учреждение №18, куда помещен заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, соответствует всем необходимым стандартам многопрофильной клиники, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния журналистам.Михаил Саакашвили помещен в тюремную больницу в связи с ухудшением здоровья в результате голодовки, которую он объявил 1 октября. Сам экс-президент, его адвокаты, лечащий врач, а также сторонники были категорически против перевода в тюремную больницу, утверждая, что она не может обеспечить надлежащего медицинского обслуживания, и требовали поместить его в гражданскую многопрофильную клинику.Акция у Минздрава Грузии: партия "Лело" требует отставки министра>>Она отметила, что на наличие сертификации и аттестации был проверен и персонал больницы. Информация о результатах мониторинга была обнародована, подчеркнула замминистра."Что касается руководителя учреждения, естественно, его сертификат тоже входит в эту оценку, и у нас нет никаких вопросов по этому поводу", - сказала Габуния.По словам Габуния, поскольку Михаил Саакашвили находится уже в больнице под наблюдением врачей, необходимость в консилиуме врачей отпала."Совет, созданный в руставском учреждении для наблюдения за здоровьем пациента, почти целый месяц находился под руководством Министерства юстиции. После того, как пациент был переведен в медицинское учреждение, необходимости в сторонних специалистах, приглашенных в консилиум, больше нет", - сказала Габуния.По данным Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии, в тюремной больнице работает 41 медработник, в том числе три общих хирурга, четыре анестезиолога-реаниматолога, три инфекциониста, два психиатра, шесть врачей-лаборантов, стоматолог, семь терапевтов, дерматолог-венеролог, фтизиатр, специалист критической медицины.При клинике работают консультантами кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, два невролога, отоларинголог, уролог, аллерголог, гинеколог и нарколог.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, минздрав грузии, больница, возвращение и арест саакашвили
Минздрав Грузии: тюремная больница, где содержится Саакашвили, соответствует стандартам
15:24 16.11.2021 (обновлено: 15:27 16.11.2021)
Минздрав Грузии считает, что в пенитенциарном медицинском учреждении №18 все условия для медицинского обслуживания пациента
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Пенитенциарное медицинское учреждение №18, куда помещен заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, соответствует всем необходимым стандартам многопрофильной клиники, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния журналистам.
Михаил Саакашвили помещен в тюремную больницу в связи с ухудшением здоровья в результате голодовки, которую он объявил 1 октября. Сам экс-президент, его адвокаты, лечащий врач, а также сторонники были категорически против перевода в тюремную больницу, утверждая, что она не может обеспечить надлежащего медицинского обслуживания, и требовали поместить его в гражданскую многопрофильную клинику.
"В связи с повышенным общественным интересом Агентство регулирования медицинской деятельности провело мониторинг в медицинском учреждении №18. Это было в конце октября. Была проведена оценка соответствия учреждения выданному разрешению на медицинскую деятельность", - заявила Габуния.
Она отметила, что на наличие сертификации и аттестации был проверен и персонал больницы. Информация о результатах мониторинга была обнародована, подчеркнула замминистра.
"Что касается руководителя учреждения, естественно, его сертификат тоже входит в эту оценку, и у нас нет никаких вопросов по этому поводу", - сказала Габуния.
По словам Габуния, поскольку Михаил Саакашвили находится уже в больнице под наблюдением врачей, необходимость в консилиуме врачей отпала.
"Совет, созданный в руставском учреждении для наблюдения за здоровьем пациента, почти целый месяц находился под руководством Министерства юстиции. После того, как пациент был переведен в медицинское учреждение, необходимости в сторонних специалистах, приглашенных в консилиум, больше нет", - сказала Габуния.
По данным Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии, в тюремной больнице работает 41 медработник, в том числе три общих хирурга, четыре анестезиолога-реаниматолога, три инфекциониста, два психиатра, шесть врачей-лаборантов, стоматолог, семь терапевтов, дерматолог-венеролог, фтизиатр, специалист критической медицины.
При клинике работают консультантами кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, два невролога, отоларинголог, уролог, аллерголог, гинеколог и нарколог.
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