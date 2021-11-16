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"Врагу не пожелаешь": Кендалл Дженнер стала мемом в Сети из-за платья
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМодель Кендалл Дженнер на красной дорожке фильма "Девушки солнца" (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Надевшая слишком откровенный наряд на свадьбу подруги, модель спровоцировала слухи о сложных отношениях с невестой
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Американская модель и сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер стала мемом в Сети: поклонники высмеяли звезду за слишком откровенное платье подружки невесты.
26-летняя Дженнер входит в список самых востребованных моделей. Девушка практически живет в спортзале и старается следить за питанием. Вот почему она может позволить себе любой, даже самый открытый наряд. Но это не всегда бывает уместно.
kendall jenner wearing monot pic.twitter.com/T9jDBTOw5w— ✨ (@PRADAXBBY) November 12, 2021
Недавно Дженнер стала подружкой невесты на свадьбе приятельницы Лорен Перез и неожиданно стала мемом в Интернете: модель опубликовала видео, на котором предстала в очень откровенном образе.
Кендалл надела длинное, черное платье с огромными разрезами, не оставляющими простора для фантазии и вызвала осуждения в Твиттере.
"Как можно так не уважать невесту, что прийти на свадьбу в таком образе"; "Врагу не пожелаешь такую подругу"; "Та самая подружка, которая соблазнила твоего жениха"; "Ну и платье", - написали пользователи Сети.
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