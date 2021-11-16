https://sputnik-georgia.ru/20211116/vragu-ne-pozhelaesh-kendall-dzhenner-stala-memom-v-seti-iz-za-platya-262105966.html

"Врагу не пожелаешь": Кендалл Дженнер стала мемом в Сети из-за платья

"Врагу не пожелаешь": Кендалл Дженнер стала мемом в Сети из-за платья

Надевшая слишком откровенный наряд на свадьбу подруги, модель спровоцировала слухи о сложных отношениях с невестой 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Американская модель и сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер стала мемом в Сети: поклонники высмеяли звезду за слишком откровенное платье подружки невесты. 26-летняя Дженнер входит в список самых востребованных моделей. Девушка практически живет в спортзале и старается следить за питанием. Вот почему она может позволить себе любой, даже самый открытый наряд. Но это не всегда бывает уместно. Недавно Дженнер стала подружкой невесты на свадьбе приятельницы Лорен Перез и неожиданно стала мемом в Интернете: модель опубликовала видео, на котором предстала в очень откровенном образе. Кендалл надела длинное, черное платье с огромными разрезами, не оставляющими простора для фантазии и вызвала осуждения в Твиттере. "Как можно так не уважать невесту, что прийти на свадьбу в таком образе"; "Врагу не пожелаешь такую подругу"; "Та самая подружка, которая соблазнила твоего жениха"; "Ну и платье", - написали пользователи Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кендалл дженнер, зарубежные звезды