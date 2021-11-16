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Выставка грузинского художника Левана Урушадзе пройдет в Москве
Выставка грузинского художника Левана Урушадзе пройдет в Москве
Обещают все, как в добрые доковидные времена — живопись, вино, фортепианная музыка 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T08:03+0400
2021-11-16T08:03+0400
2021-11-16T08:03+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Выставка российско-грузинского художника Левана Урушадзе пройдет в московской галерее "Нико" 24 ноября."Приглашаем на однодневную выставку ярчайшего грузинского художника Левана Урушадзе, которая пройдет в исторически грузинском районе Москвы, в галерее Нико.Все, как в добрые доковидные времена — живопись, вино, фортепианная музыка", - говорится в анонса мероприятия. Леван Урушадзе родился в Ланчхути (Западная Грузия, Гурия) 28 ноября 1960 года. В 1990 – окончил Тбилисскую Государственную Академию Художеств в Тбилиси. В 1995 вступил в Международный Союз Художников, а в 2008-ом - в Московский Союз Художников.Творчество Урушадзе хорошо известно в Европе, где особенно востребованы яркие самобытные работы художника.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, новости, грузия, москва, выставка
Выставка грузинского художника Левана Урушадзе пройдет в Москве
Обещают все, как в добрые доковидные времена — живопись, вино, фортепианная музыка
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Выставка российско-грузинского художника Левана Урушадзе пройдет в московской галерее "Нико" 24 ноября.
"Приглашаем на однодневную выставку ярчайшего грузинского художника Левана Урушадзе, которая пройдет в исторически грузинском районе Москвы, в галерее Нико.
Все, как в добрые доковидные времена — живопись, вино, фортепианная музыка", - говорится в анонса мероприятия.
Леван Урушадзе родился в Ланчхути (Западная Грузия, Гурия) 28 ноября 1960 года. В 1990 – окончил Тбилисскую Государственную Академию Художеств в Тбилиси. В 1995 вступил в Международный Союз Художников, а в 2008-ом - в Московский Союз Художников.
Творчество Урушадзе хорошо известно в Европе, где особенно востребованы яркие самобытные работы художника.
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