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Вечер российской поэтессы Елены Исаевой пройдет в Тбилиси

Вечер российской поэтессы Елены Исаевой пройдет в Тбилиси

Поэтесса встретится со своими друзьями и почитателями, грузинскими литераторами, представителями общественности и деятелями культуры 12.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Творческий вечер российской поэтессы и драматурга Елены Исаевой состоится на сцене Малого зала Тбилисского государственного русского драмтеатра им. А. С. Грибоедова 16 ноября, сообщили Sputnik Грузия в "Русском клубе".Мероприятие пройдет в рамках культурно-образовательного проекта "Беседы за круглым столом", который предлагает общественности интересные встречи с выдающимися российскими артистами и педагогами. "В Тбилиси приезжает Елена Исаева, поэт, драматург, переводчик, лауреат молодежной премии "Триумф", первый лауреат премии "Действующие лица", лауреат "Приза Европы" Международного фестиваля Европейского радиовещательного союза в Берлине, неизменный участник Международных русско-грузинских поэтических фестивалей. Исаева встретится со своими друзьями и почитателями, грузинскими литераторами, представителями общественности и деятелями культуры", – отмечают организаторы.В ходе проекта "Беседы за круглым столом" в течение двух месяцев перед тбилисской общественностью выступают актер театра и кино, педагог Олег Пальмов (Санкт-Петербург); режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский (Санкт-Петербург); доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко (Москва).Елена Исаева - выпускница факультета журналистики МГУ. Автор семи книг стихов, двух книг пьес. Автор журналов "Дружба народов", "Новый мир", "Современная драматургия" и других (в том числе иностранных). Пьесы Исаевой идут в России и за рубежом, в театрах и на радио. Лауреат премии "Триумф" (молодежной). За пьесу "Про мою маму и про меня" стала первым лауреатом премии "Действующие лица" (2003 г.), а радиоспектакль (Радио России) по этой пьесе стал лауреатом Международного фестиваля Европейского радиовещательного союза " Приз Европы" в Берлине (2004 г.). Спектакль "Doc.тор" по ее пьесе получил Гран-при "Новой драмы"-2006. Стихи и пьесы Исаевой переведены на многие языки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211020/interesnye-spektakli-i-ne-tolko-v-tbilisi-startoval-gruzino-rossiyskiy-kulturnyy-proekt-261334966.html

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культура, россия, анонсы , новости, грузия, тбилиси, театр грибоедова, искусство, русский клуб, грузино-российские отношения