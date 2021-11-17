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Грузия приложит все усилия для стабилизации ситуации в регионе - глава МИД
Грузия приложит все усилия для стабилизации ситуации в регионе - глава МИД
В Брюсселе состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Грузии, Армении и Азербайджана 17.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Вице-премьер Грузии Давид Залкалиани встретился со своими азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном и обсудил ситуацию в регионе, сообщает грузинское внешнеполитическое ведомство.Встреча состоялась в Брюсселе в рамках встречи глав МИД стран "Восточного партнерства". Залкалиани отметил важность укрепления стабильности и мира в регионе, а также деэскалации напряженности между соседними государствами.Бои на границе прекратились после переговоров Шойгу с Ереваном и Баку&gt;&gt;Давид Залкалиани подтвердил готовность грузинской стороны и в будущем приложить все усилия, чтобы внести свой вклад в процесс установления долгосрочного мира и стабильности в регионе.По данным властей Армении, во вторник вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. Кроме того, в плен взяты 13 армянских военных. Уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. По данным азербайджанской стороны, в результате военной провокации со стороны Армении на государственной границе с Азербайджаном погибли семь и были ранены десять военнослужащих азербайджанской армии.Боестолкновения в районе горы Килисали на границе Армении и Азербайджана были прекращены в результате переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с коллегами в Баку и Ереване.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211117/prichiny-i-posledstviya-obostreniya-na-armyano-azerbaydzhanskoy-granitse---vzglyad-iz-tbilisi-262145481.html
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новости, грузия, мид грузии, мид азербайджана, конфликт, мид армении

Грузия приложит все усилия для стабилизации ситуации в регионе - глава МИД

17:59 17.11.2021 (обновлено: 18:50 17.11.2021)
© photo: Sputnik / Ministry of Defence of Azerbaijan / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Азербайджана ведут операцию в Нагорном Карабахе
Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана ведут операцию в Нагорном Карабахе - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Ministry of Defence of Azerbaijan
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В Брюсселе состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Грузии, Армении и Азербайджана
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Вице-премьер Грузии Давид Залкалиани встретился со своими азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном и обсудил ситуацию в регионе, сообщает грузинское внешнеполитическое ведомство.
Встреча состоялась в Брюсселе в рамках встречи глав МИД стран "Восточного партнерства". Залкалиани отметил важность укрепления стабильности и мира в регионе, а также деэскалации напряженности между соседними государствами.
Бои на границе прекратились после переговоров Шойгу с Ереваном и Баку>>
Давид Залкалиани подтвердил готовность грузинской стороны и в будущем приложить все усилия, чтобы внести свой вклад в процесс установления долгосрочного мира и стабильности в регионе.
По данным властей Армении, во вторник вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. Кроме того, в плен взяты 13 армянских военных. Уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана.
Нагорный Карабах - Степанакерт - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Причины и последствия обострения на армяно-азербайджанской границе - взгляд из Тбилиси
14:59
По данным азербайджанской стороны, в результате военной провокации со стороны Армении на государственной границе с Азербайджаном погибли семь и были ранены десять военнослужащих азербайджанской армии.
Боестолкновения в районе горы Килисали на границе Армении и Азербайджана были прекращены в результате переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с коллегами в Баку и Ереване.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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