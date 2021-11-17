https://sputnik-georgia.ru/20211117/gruziya-prilozhit-vse-usiliya-dlya-stabilizatsii-situatsii-v-regione---glava-mid-262158678.html

Грузия приложит все усилия для стабилизации ситуации в регионе - глава МИД

Грузия приложит все усилия для стабилизации ситуации в регионе - глава МИД

В Брюсселе состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Грузии, Армении и Азербайджана 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T17:59+0400

2021-11-17T17:59+0400

2021-11-17T18:50+0400

новости

грузия

мид грузии

мид азербайджана

конфликт

мид армении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249567829_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32b36f8b7e487848303d0140a5e6cc15.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Вице-премьер Грузии Давид Залкалиани встретился со своими азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном и обсудил ситуацию в регионе, сообщает грузинское внешнеполитическое ведомство.Встреча состоялась в Брюсселе в рамках встречи глав МИД стран "Восточного партнерства". Залкалиани отметил важность укрепления стабильности и мира в регионе, а также деэскалации напряженности между соседними государствами.Бои на границе прекратились после переговоров Шойгу с Ереваном и Баку>>Давид Залкалиани подтвердил готовность грузинской стороны и в будущем приложить все усилия, чтобы внести свой вклад в процесс установления долгосрочного мира и стабильности в регионе.По данным властей Армении, во вторник вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. Кроме того, в плен взяты 13 армянских военных. Уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. По данным азербайджанской стороны, в результате военной провокации со стороны Армении на государственной границе с Азербайджаном погибли семь и были ранены десять военнослужащих азербайджанской армии.Боестолкновения в районе горы Килисали на границе Армении и Азербайджана были прекращены в результате переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с коллегами в Баку и Ереване.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211117/prichiny-i-posledstviya-obostreniya-na-armyano-azerbaydzhanskoy-granitse---vzglyad-iz-tbilisi-262145481.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мид грузии, мид азербайджана, конфликт, мид армении