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Причины и последствия обострения на армяно-азербайджанской границе - взгляд из Тбилиси

Причины и последствия обострения на армяно-азербайджанской границе - взгляд из Тбилиси

Грузинский эксперт проанализировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Обострение на армяно-азербайджанской границе, скорее всего, стало формой давления Азербайджана на Армению, а не началом масштабных военных действий, сказал политолог Мамука Арешидзе в беседе со Sputnik Грузия.Бои на границе прекратились после переговоров Шойгу с Ереваном и Баку>>Эксперт считает, что давление связано с Зангезурским (Сюникским) коридором, который является частью соглашения трех стран (Россия, Армения, Азербайджан) от 9 ноября 2020 года, - о том, что Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеваном.Что касается Грузии и ее роли посредника, то, по словам Арешидзе, Тбилиси взял на себя определенные функции и участвует в процессе."Грузия взяла на себя роль посредника, и в этом очень активную роль играет премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он активно проводит встречи с руководством Армении, Турции, Азербайджана. Проходят встречи представителей СМИ и политологов", - сказал Арешидзе.По его словам, не все детали встреч становятся известны широкой публике, но работы в этом направлении ведутся.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского Минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненые с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.Боестолкновения в районе горы Килисали на границе Армении и Азербайджана были прекращены в результате переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с коллегами в Баку и Ереване.Все независимые государства Закавказья выдвигали в 1918-1920 годах территориальные претензии друг к другу. Армения и Азербайджан спорили за принадлежность Карабаха, Зангезура и Нахичевани (впоследствии Карабах и Нахичевань будут переданы Азербайджану, а Зангезур — Армении).В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/situatsii-na-granitse-armenii-i-azerbaydzhana-nakalyaetsya-storony-obvinyayut-drug-druga-262128408.html

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