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Под надежной защитой: собака смотрит на спящего младенца влюбленными глазами – видео
Под надежной защитой: собака смотрит на спящего младенца влюбленными глазами – видео
А спать четвероногий питомец лег только после того, как убедился, что заснул и сам ребенок, и теперь он в безопасности 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T17:17+0400
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На кадрах видно, как на полу у дивана в кроватке лежит младенец, а рядом с ним расположилась немецкая овчарка по кличке Мэнни. Она смотрит на малыша такими влюбленными глазами, что пользователи Сети не могли на умилиться этому. А еще милее то, что собака легла спать только после того, как убедилась, что заснул и сам младенец. Ребенок точно под надежной защитой.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, вирусные видео

Под надежной защитой: собака смотрит на спящего младенца влюбленными глазами – видео

17:17 17.11.2021
© Youtube / ViralHogПод надежной защитой: собака смотрит на спящего младенца, и ее взгляд бесценен – видео
Под надежной защитой: собака смотрит на спящего младенца, и ее взгляд бесценен – видео - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© Youtube / ViralHog
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А спать четвероногий питомец лег только после того, как убедился, что заснул и сам ребенок, и теперь он в безопасности
На кадрах видно, как на полу у дивана в кроватке лежит младенец, а рядом с ним расположилась немецкая овчарка по кличке Мэнни. Она смотрит на малыша такими влюбленными глазами, что пользователи Сети не могли на умилиться этому. А еще милее то, что собака легла спать только после того, как убедилась, что заснул и сам младенец. Ребенок точно под надежной защитой.
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