https://sputnik-georgia.ru/20211117/pod-nadezhnoy-zaschitoy-sobaka-smotrit-na-spyaschego-mladentsa-vlyublennymi-glazami--video-262155847.html

Под надежной защитой: собака смотрит на спящего младенца влюбленными глазами – видео

Под надежной защитой: собака смотрит на спящего младенца влюбленными глазами – видео

А спать четвероногий питомец лег только после того, как убедился, что заснул и сам ребенок, и теперь он в безопасности 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T17:17+0400

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На кадрах видно, как на полу у дивана в кроватке лежит младенец, а рядом с ним расположилась немецкая овчарка по кличке Мэнни. Она смотрит на малыша такими влюбленными глазами, что пользователи Сети не могли на умилиться этому. А еще милее то, что собака легла спать только после того, как убедилась, что заснул и сам младенец. Ребенок точно под надежной защитой.Смотрите на видео также:

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видеоклуб , собака, видео с животными, вирусные видео