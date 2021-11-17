https://sputnik-georgia.ru/20211117/v-gruzii-rabotayut-nad-novoy-modelyu-shkolnogo-pitaniya-262154380.html

В Грузии работают над новой моделью школьного питания

В Грузии работают над новой моделью школьного питания

Модель школьного питания Минобразования Грузии разрабатывает в сотрудничестве с ЮНИСЕФ 17.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В Грузии будет создана межведомственная рабочая группа, которая разработает и реализует программу школьного питания в стране, сообщает Министерство образования и науки.По информации ведомства, детали разработки программы школьного питания, а также вопросы ее реализации, управления и логистики глава Минобразования Михаил Чхенкели обсудил в ходе рабочей встречи с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии Гасаном Халилом.Грузия получила от ЮНИСЕФ 140 тонн дезинфицирующих средств от коронавируса для школ>>"Преимущество программы школьного питания в том, что прежде всего она повысит посещаемость в школах. Школьное питание также улучшит способности детей к обучению, умственное развитие", - заявил Халил журналистам.По словам представителя ЮНИСЕФ, совместные обеды помогут школьникам в социализации, налаживании отношений между собой, сблизиться друг с другом.При этом, представитель Детского фонда подчеркнул, что все это должно происходить с учетом соблюдения дистанции и норм безопасности в условиях пандемии. Кроме того, отметил Халил, это поможет развитию местной экономики, так как закупать продукты школы будут у местных фермеров. "Наверно, это должен быть сезонный фрукт или другой сельскохозяйственный продукт", - сказал Халил.Он отметил, что Детский фонд ООН примет активное участие в работе межведомственной рабочей группы и в обсуждении практических вопросов школьного питания.Разработанная концепция будет представлена ​​премьер-министру Грузии и будут даны рекомендации на основе исследования, проведенного ЮНИСЕФ.Новая модель школьного питания будет основана на технических и научных фактах. При ее разработке будет учтен опыт разных стран. По словам Халила, ЮНИСЕФ больше придерживается идеи внедрения школьных обедов, который будет содержать необходимые организму ребенка питательные вещества и витамины."Мы предложим несколько моделей, а рабочая группа решит, какую из них выбрать", - сказал Халил.В ЮНИСЕФ надеются, что модель будет разработана в течение месяца.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/kazhdaya-desyataya-shkola-v-gruzii-pereshla-na-distantsionku--dannye-minobrazovaniya-261601222.html

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новости, грузия, образование, здоровое питание, школа, юнисеф