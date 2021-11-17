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Всемирный банк продолжит поддерживать реформы в Грузии

Всемирный банк продолжит поддерживать реформы в Грузии

Министр финансов Грузии и вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде обсудили вопросы будущего сотрудничества 17.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Всемирный банк назвал реализуемые реформы в Грузии многообещающими и выразил готовность оказывать стране финансовую поддержку и в будущем, говорится в сообщении на сайте министерства финансов Грузии.Вопросы сотрудничества Грузии и Всемирного банка обсудили министр финансов Лаша Хуцишвили и вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде. Грузинский банк получил многомиллионную ссуду для кредитования предприятий>>Стороны отметили, что эти отношения плодотворно развиваются, несмотря на вызовы, создаваемые пандемией.По словам Бьерде, Всемирный банк положительно оценивает продолжающийся процесс восстановления экономики Грузии."Правительство Грузии и Всемирный банк связывают давние партнерские отношения. Мы наблюдаем и высоко ценим очень сильное восстановление экономики Грузии в 2021 году... Мы обсудили будущие вызовы, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, стимуляторы и механизмы иммунизации для защиты населения", - сказала Бьерде.Министр финансов еще раз поблагодарил вице-президента Всемирного банка за значительную помощь, оказываемую Грузии в борьбе с пандемией, а также за поддержку в проведении реформ.В заключение стороны выразили надежду, что Грузия успешно справится с вызовами, связанными с пандемией COVID-19, что будет способствовать экономическому росту и развитию страны.Всемирный банк является одной из первых международных организаций, которая помогает Грузии в борьбе с пандемией, и считается партнером-лидером в области здравоохранения и социального обеспечения, а также в процессе восстановления экономики.Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования до сотни проектов на общую сумму около трех миллиардов долларов в различных секторах экономики Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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