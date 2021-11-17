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Саакашвили начал принимать медикаменты
Саакашвили начал принимать медикаменты
В администрации тюрем рассказали о состоянии здоровья бывшего президента Грузии 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T17:06+0400
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал снова принимать необходимые медикаменты и его показатели улучшились, заявил терапевт Сандро Маташвили на брифинге в Специальной пенитенциарной службе.Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси.При этом он отметил, что состояние экс-президента в данный момент стабильное и все жизненные показатели в норме.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили начал принимать медикаменты

17:06 17.11.2021 (обновлено: 17:09 17.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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В администрации тюрем рассказали о состоянии здоровья бывшего президента Грузии
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал снова принимать необходимые медикаменты и его показатели улучшились, заявил терапевт Сандро Маташвили на брифинге в Специальной пенитенциарной службе.
Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси.
"Исходя из того, что пациент не принимал в течение трех дней медикаментов, у него были ухудшены все лабораторные показатели. Вчера он принял все необходимые медикаменты, и его лабораторные исследования улучшились, в том числе уровень калия, который приблизился к норме. На сегодняшний день пациент принимает все медикаменты", - сказал Маташвили.
При этом он отметил, что состояние экс-президента в данный момент стабильное и все жизненные показатели в норме.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.

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