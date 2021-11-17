https://sputnik-georgia.ru/20211117/saakashvili-nachal-prinimat-medikamenty-262154897.html
Саакашвили начал принимать медикаменты
Саакашвили начал принимать медикаменты
В администрации тюрем рассказали о состоянии здоровья бывшего президента Грузии 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T17:06+0400
2021-11-17T17:06+0400
2021-11-17T17:09+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249693118_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8da49d51cd1f5887d477966a71062252.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал снова принимать необходимые медикаменты и его показатели улучшились, заявил терапевт Сандро Маташвили на брифинге в Специальной пенитенциарной службе.Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси.При этом он отметил, что состояние экс-президента в данный момент стабильное и все жизненные показатели в норме.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249693118_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ff6fb6b78662689ef9aea7ed1e0ce120.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили начал принимать медикаменты
17:06 17.11.2021 (обновлено: 17:09 17.11.2021)
В администрации тюрем рассказали о состоянии здоровья бывшего президента Грузии
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал снова принимать необходимые медикаменты и его показатели улучшились, заявил терапевт Сандро Маташвили на брифинге в Специальной пенитенциарной службе.
Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси.
"Исходя из того, что пациент не принимал в течение трех дней медикаментов, у него были ухудшены все лабораторные показатели. Вчера он принял все необходимые медикаменты, и его лабораторные исследования улучшились, в том числе уровень калия, который приблизился к норме. На сегодняшний день пациент принимает все медикаменты", - сказал Маташвили.
При этом он отметил, что состояние экс-президента в данный момент стабильное и все жизненные показатели в норме.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.
Читайте также:
Бурчуладзе будет голодать
в пиджаке Саакашвили
Народный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили
"Синдром Саакашвили", или Кто запустил новый штамм грузинской митинговой пандемии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.