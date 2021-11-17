https://sputnik-georgia.ru/20211117/saakashvili-nachal-prinimat-medikamenty-262154897.html

Саакашвили начал принимать медикаменты

Саакашвили начал принимать медикаменты

В администрации тюрем рассказали о состоянии здоровья бывшего президента Грузии 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал снова принимать необходимые медикаменты и его показатели улучшились, заявил терапевт Сандро Маташвили на брифинге в Специальной пенитенциарной службе.Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси.При этом он отметил, что состояние экс-президента в данный момент стабильное и все жизненные показатели в норме.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили