https://sputnik-georgia.ru/20211108/ministr-obyasnil-pochemu-saakashvili-perevezli-v-tyuremnuyu-bolnitsu-261895443.html
Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу
Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу
Решение о переводе заключенного в другое учреждение исходит из его безопасности и состояния здоровья, заявил министр 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T21:38+0400
2021-11-08T21:38+0400
2021-11-08T22:00+0400
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михаил саакашвили
тбилиси
голодовка
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывался от существенной части предоставляемой ему в тюрьме медицинской помощи, поэтому его перевели в тюремную больницу, сказал министр юстиции Рати Брегадзе.Водомет и медоборудование – ситуация у тюремной больницы, куда доставили Саакашвили>>Саакашвили объявил голодовку 39 дней назад, то есть в первый же день ареста. Экс-президент, заочно осужденный по двум уголовным делам, считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.По его словам, когда Саакашвили доставили в глданскую тюремную больницу на окраине Тбилиси, он применил силу против сотрудников учреждения. Экс-президент был доставлен в Тбилиси из тюрьмы №12 в городе Рустави в понедельник. "Когда Саакшавили заселили в учреждение №18, он, к сожалению, нанес физическое и словесное оскорбление нашим сотрудникам, тем сотрудникам, которые заботятся о безопасности страны и защите прав каждого заключенного в течение 24 часов. И мы никому не позволим их оскорблять. Безусловно, будет соответствующее правовое реагирование, сейчас мы изучаем этот факт", - сказал Брегадзе.Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, голодовка, тюрьма, возвращение и арест саакашвили
Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу
21:38 08.11.2021 (обновлено: 22:00 08.11.2021)
Решение о переводе заключенного в другое учреждение исходит из его безопасности и состояния здоровья, заявил министр
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывался от существенной части предоставляемой ему в тюрьме медицинской помощи, поэтому его перевели в тюремную больницу, сказал министр юстиции Рати Брегадзе.
Саакашвили объявил голодовку 39 дней назад, то есть в первый же день ареста. Экс-президент, заочно осужденный по двум уголовным делам, считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
"Любое наше решение о переводе заключенного в другое пенитенциарное учреждение исходит из его безопасности и состояния здоровья. Михаил Саакашвили отказался от существенной части проводимого ему лечения, и увеличивался риск ухудшения его здоровья. Исходя из состояния здоровья, рисков и превенции ухудшения, было принято такое решение", - сказал Брегадзе в интервью телеканалу "Имеди".
По его словам, когда Саакашвили доставили в глданскую тюремную больницу на окраине Тбилиси, он применил силу против сотрудников учреждения. Экс-президент был доставлен в Тбилиси из тюрьмы №12 в городе Рустави в понедельник.
"Когда Саакшавили заселили в учреждение №18, он, к сожалению, нанес физическое и словесное оскорбление нашим сотрудникам, тем сотрудникам, которые заботятся о безопасности страны и защите прав каждого заключенного в течение 24 часов. И мы никому не позволим их оскорблять. Безусловно, будет соответствующее правовое реагирование, сейчас мы изучаем этот факт", - сказал Брегадзе.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси.
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