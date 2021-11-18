https://sputnik-georgia.ru/20211118/konets-znoynogo-romana-shon-mendes-i-kamilla-kabelo-rasstalis--262179499.html

Конец знойного романа: Шон Мендес и Камилла Кабельо расстались

Конец знойного романа: Шон Мендес и Камилла Кабельо расстались

На фоне громкого воссоединения Джей Ло и Бена Аффлека одной любовной истории все же пришлось закончиться 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T14:46+0400

2021-11-18T14:46+0400

2021-11-18T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Одна из самых красивых пар в музыкальной индустрии Шон Мендес и Камилла Кабельо объявила о расставании: об этом певцы рассказали в своих аккаунтах Инстаграм. Кабелло и Мендес считались одной из самых знойных и крепких пар зарубежного шоу-бизнеса. Недавно Камилла даже взбудоражила Сеть снимком с бриллиантовым кольцом на том самом пальце, и поклонники начали готовиться к предстоящей свадьбе знаменитого дуэта. Но мечтам фанатов не суждено сбыться. По словам Мендес и Кабельо, они расстались на хорошей ноте. "Ребята, мы решили закончить наши отношения, но поверьте, что наша любовь друг к другу как к личностям сейчас сильнее, чем когда-либо. Мы начали свои отношения как друзья и останемся ими. Мы ценим вашу поддержку и будем двигаться вперед. Камилла и Шон", - написали звезды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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