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https://sputnik-georgia.ru/20211118/konets-znoynogo-romana-shon-mendes-i-kamilla-kabelo-rasstalis--262179499.html
Конец знойного романа: Шон Мендес и Камилла Кабельо расстались
Конец знойного романа: Шон Мендес и Камилла Кабельо расстались
На фоне громкого воссоединения Джей Ло и Бена Аффлека одной любовной истории все же пришлось закончиться 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T14:46+0400
2021-11-18T14:46+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Одна из самых красивых пар в музыкальной индустрии Шон Мендес и Камилла Кабельо объявила о расставании: об этом певцы рассказали в своих аккаунтах Инстаграм. Кабелло и Мендес считались одной из самых знойных и крепких пар зарубежного шоу-бизнеса. Недавно Камилла даже взбудоражила Сеть снимком с бриллиантовым кольцом на том самом пальце, и поклонники начали готовиться к предстоящей свадьбе знаменитого дуэта. Но мечтам фанатов не суждено сбыться. По словам Мендес и Кабельо, они расстались на хорошей ноте. "Ребята, мы решили закончить наши отношения, но поверьте, что наша любовь друг к другу как к личностям сейчас сильнее, чем когда-либо. Мы начали свои отношения как друзья и останемся ими. Мы ценим вашу поддержку и будем двигаться вперед. Камилла и Шон", - написали звезды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светская хроника, зарубежные звезды

Конец знойного романа: Шон Мендес и Камилла Кабельо расстались

14:46 18.11.2021
© Instagram / shawnmendesШон Мендес и Камилла Кабельо
Шон Мендес и Камилла Кабельо - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© Instagram / shawnmendes
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На фоне громкого воссоединения Джей Ло и Бена Аффлека одной любовной истории все же пришлось закончиться
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Одна из самых красивых пар в музыкальной индустрии Шон Мендес и Камилла Кабельо объявила о расставании: об этом певцы рассказали в своих аккаунтах Инстаграм.
Кабелло и Мендес считались одной из самых знойных и крепких пар зарубежного шоу-бизнеса. Недавно Камилла даже взбудоражила Сеть снимком с бриллиантовым кольцом на том самом пальце, и поклонники начали готовиться к предстоящей свадьбе знаменитого дуэта. Но мечтам фанатов не суждено сбыться.
По словам Мендес и Кабельо, они расстались на хорошей ноте. "Ребята, мы решили закончить наши отношения, но поверьте, что наша любовь друг к другу как к личностям сейчас сильнее, чем когда-либо. Мы начали свои отношения как друзья и останемся ими. Мы ценим вашу поддержку и будем двигаться вперед. Камилла и Шон", - написали звезды.
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