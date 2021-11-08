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Как кадр из кино! Бен Аффлек не может расстаться с Джей Ло
Как кадр из кино! Бен Аффлек не может расстаться с Джей Ло
Вновь влюбленные знаменитости снова продемонстрировали свои чувства на глазах у папарацци и растроганных фанатов 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T16:52+0400
2021-11-08T16:52+0400
2021-11-08T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Американский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес не перестают восхищать фанатов своими чувствами: недавно пара не смогла расстаться в аэропорту. Первое время не все верили в искренность чувств Аффлека и Лопес, вспыхнувших после 20 лет разлуки. Но сейчас фанаты уверены, что настоящая любовь способна на многое, что подтверждают сами знаменитости. Недавно Джей Ло была вынуждена покинуть возлюбленного и улететь в Майами, но Аффлек так не хотел ее отпускать, что задержал частный самолет. Папарацци подловили трогательный момент прощания знаменитостей на взлетной полосе. Сначала пара целовалась в машине, а после у трапа джета. Лопес постоянно улыбалась, в то время как Бен выглядел очень серьезным и грустным. Поклонники умилились этим фотографиям и еще раз предположили, что совсем скоро мир узнает о новой звездной свадьбе. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бен аффлек, светская хроника, дженнифер лопес, зарубежные звезды
Как кадр из кино! Бен Аффлек не может расстаться с Джей Ло
Вновь влюбленные знаменитости снова продемонстрировали свои чувства на глазах у папарацци и растроганных фанатов
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Американский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес не перестают восхищать фанатов своими чувствами: недавно пара не смогла расстаться в аэропорту.
Первое время не все верили в искренность чувств Аффлека и Лопес, вспыхнувших после 20 лет разлуки. Но сейчас фанаты уверены, что настоящая любовь способна на многое, что подтверждают сами знаменитости.
Недавно Джей Ло была вынуждена покинуть возлюбленного и улететь в Майами, но Аффлек так не хотел ее отпускать, что задержал частный самолет.
Папарацци подловили трогательный момент прощания знаменитостей на взлетной полосе. Сначала пара целовалась в машине, а после у трапа джета.
Лопес постоянно улыбалась, в то время как Бен выглядел очень серьезным и грустным. Поклонники умилились этим фотографиям и еще раз предположили, что совсем скоро мир узнает о новой звездной свадьбе.
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