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Лидер "Грузинской мечты": Саакашвили ответственен за здоровье Хоштария
Лидер "Грузинской мечты": Саакашвили ответственен за здоровье Хоштария
Ираклий Кобахидзе назвал голодающего в заключении Михаила Саакашвили безответственным человеком 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T14:30+0400
2021-11-19T14:48+0400
новости
грузия
элене хоштария
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Ответственность за состояние здоровья депутата парламента Грузии Элене Хоштария, которая голодает в поддержку Михаила Саакашвили, полностью несет экс-президент, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.Хоштария ужесточает голодовку в поддержку Саакашвили - депутат отказалась от лекарств&gt;&gt;В пятницу Хоштария заявила, что отказывается от медикаментов и переливаний до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен из тюремной больницы №18 в Тбилиси в гражданскую. Накануне Саакашвили, который голодает уже 50-й день, потерял сознание, и его поместили в реанимационное отделение тюремной больницы.Хоштария голодает в здании парламента 17-й день. Периодически состояние ее здоровья ухудшается, приходится вызывать "скорую помощь". От госпитализации она отказывается. Сегодня она настолько ослабла, что ей понадобилась инвалидная коляска для передвижения.Ранее с требованием перевода Саакашвили в гражданскую больницу голодовку объявили еще девять депутатов парламента Грузии, несколько членов сакребуло Рустави, Зугдиди, Поти и Батуми, а также всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе.Госдеп США еще раз призвал власти Грузии "достойно и справедливо" относиться к Саакашвили&gt;&gt;После вчерашних событий власти уже не так категоричны - теперь они допускают перевод Саакашвили в гражданскую клинику. Решение будет принято после того, как будет установлено, какие конкретно нужны исследования.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили

Лидер "Грузинской мечты": Саакашвили ответственен за здоровье Хоштария

14:30 19.11.2021 (обновлено: 14:48 19.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС
Ираклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Ираклий Кобахидзе назвал голодающего в заключении Михаила Саакашвили безответственным человеком
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Ответственность за состояние здоровья депутата парламента Грузии Элене Хоштария, которая голодает в поддержку Михаила Саакашвили, полностью несет экс-президент, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.
Хоштария ужесточает голодовку в поддержку Саакашвили - депутат отказалась от лекарств>>
В пятницу Хоштария заявила, что отказывается от медикаментов и переливаний до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен из тюремной больницы №18 в Тбилиси в гражданскую. Накануне Саакашвили, который голодает уже 50-й день, потерял сознание, и его поместили в реанимационное отделение тюремной больницы.
Хоштария голодает в здании парламента 17-й день. Периодически состояние ее здоровья ухудшается, приходится вызывать "скорую помощь". От госпитализации она отказывается. Сегодня она настолько ослабла, что ей понадобилась инвалидная коляска для передвижения.

"За состояние Элене Хоштария от начала до конца несет ответственность Михаил Саакашвили, этот безответственный человек. Я еще раз повторю, у него должно быть элементарное мужество, чтобы хотя бы ради этого прекратить голодовку, однако ничего мужественное ему не знакомо. Это он доказал в течение девяти лет, когда был у власти, и в течение остальных девяти лет, когда был оппозиционным лидером", - заявил Кобахидзе.

Ранее с требованием перевода Саакашвили в гражданскую больницу голодовку объявили еще девять депутатов парламента Грузии, несколько членов сакребуло Рустави, Зугдиди, Поти и Батуми, а также всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе.
Госдеп США еще раз призвал власти Грузии "достойно и справедливо" относиться к Саакашвили>>
После вчерашних событий власти уже не так категоричны - теперь они допускают перевод Саакашвили в гражданскую клинику. Решение будет принято после того, как будет установлено, какие конкретно нужны исследования.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.

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