https://sputnik-georgia.ru/20211119/lider-gruzinskoy-mechty-saakashvili-otvetstvenen-za-zdorove-khoshtariya-262220697.html

Лидер "Грузинской мечты": Саакашвили ответственен за здоровье Хоштария

Лидер "Грузинской мечты": Саакашвили ответственен за здоровье Хоштария

Ираклий Кобахидзе назвал голодающего в заключении Михаила Саакашвили безответственным человеком 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T14:30+0400

2021-11-19T14:30+0400

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новости

грузия

элене хоштария

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Ответственность за состояние здоровья депутата парламента Грузии Элене Хоштария, которая голодает в поддержку Михаила Саакашвили, полностью несет экс-президент, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.Хоштария ужесточает голодовку в поддержку Саакашвили - депутат отказалась от лекарств>>В пятницу Хоштария заявила, что отказывается от медикаментов и переливаний до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен из тюремной больницы №18 в Тбилиси в гражданскую. Накануне Саакашвили, который голодает уже 50-й день, потерял сознание, и его поместили в реанимационное отделение тюремной больницы.Хоштария голодает в здании парламента 17-й день. Периодически состояние ее здоровья ухудшается, приходится вызывать "скорую помощь". От госпитализации она отказывается. Сегодня она настолько ослабла, что ей понадобилась инвалидная коляска для передвижения.Ранее с требованием перевода Саакашвили в гражданскую больницу голодовку объявили еще девять депутатов парламента Грузии, несколько членов сакребуло Рустави, Зугдиди, Поти и Батуми, а также всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе.Госдеп США еще раз призвал власти Грузии "достойно и справедливо" относиться к Саакашвили>>После вчерашних событий власти уже не так категоричны - теперь они допускают перевод Саакашвили в гражданскую клинику. Решение будет принято после того, как будет установлено, какие конкретно нужны исследования.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили