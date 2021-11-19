https://sputnik-georgia.ru/20211119/prezident-gruzii-sdelala-pervoe-zayavlenie-posle-resheniya-po-saakashvili--262233866.html

Президент Грузии сделала первое заявление после решения по Саакашвили

Президент Грузии сделала первое заявление после решения по Саакашвили

Зурабишвили уверена, что сегодняшние решения успокоят общество и обеспечат стабильность в стране 19.11.2021, Sputnik Грузия

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политика

новости

грузия

саломе зурабишвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Решение о готовности перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в военный госпиталь в Гори и последующая за этим реакция служат стабильности в стране, говорится в заявлении президента Саломе Зурабишвили.Глава Минздрава: в Грузии развилась эпидемия голодовок>>Министр юстиции Грузии Hати Брегадзе в пятницу предложил Саакашвили, который голодает уже 50-й день, лечение в военном госпитале. Теперь последнее слово за экс-президентом. Ранее Саакашвили сказал, что прекратит голодовку, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую многопрофильную больницу. Она также поприветствовала решение депутата парламента Грузии Элене Хоштария прекратить голодовку. Хоштария прибегла к крайней форме протеста 17 дней назад в знак солидарности с Саакашвили. "Важны и правильны готовность оппозиции не проводить акции протеста на территории у клиники и решение отдельных партий прекратить бойкот парламента", - говорится в заявлении.Саакашвили примет решение о переводе в военный госпиталь после встречи с консулом Украины>>Партия "Лело для Грузии" объявила о прекращении бойкота работы парламента, как только Саакашвили будет этапирован из тюремной больницы."Сегодняшние решения – это шаги вперед, которые успокоят общество и обеспечат стабильность в стране", - сказано в заявлении.Саакашвили объявил голодовку в день ареста, 1 октября, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. Восьмого ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.Часть оппозиции готова вернуться в парламент Грузии>>Такое решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , возвращение и арест саакашвили