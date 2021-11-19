https://sputnik-georgia.ru/20211119/saakashvili-primet-reshenie-o-perevode-v-voennyy-gospital-posle-vstrechi-s-konsulom-ukrainy-262228223.html
Саакашвили примет решение о переводе в военный госпиталь после встречи с консулом Украины
Саакашвили примет решение о переводе в военный госпиталь после встречи с консулом Украины
Саакашвили отказывается покидать глданскую тюремную больницу до встречи с консулом Украины и своим адвокатом 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T17:25+0400
2021-11-19T17:25+0400
2021-11-19T17:38+0400
новости
грузия
голодовка
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили примет решение касательно этапирования из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в городе Гори после согласования этого вопроса с консулом Украины в Грузии и своим адвокатом Никой Гварамия, сказала депутат парламента Грузии Екатерина Херхеулидзе журналистам.Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори>>Предложение властей о переводе Саакашвили в военный госпиталь несколько часов назад озвучил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Депутат находится у здания глданской тюрьмы и ждет, пока тюремная администрация позволит ей войти и встретиться с Саакашвили. Ранее экс-президент выразил готовность прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную клинику. Об этом он заявил в ответ на призыв Европейского суда по правам человека прекратить голодовку.Народный защитник Грузии призвала власти перевести Саакашвили в гражданскую больницу>>Лидеры оппозиционных партий положительно оценили инициативу об этапировании Саакашвили в военный госпиталь, называя глданскую тюремную больницу №18, где в настоящее время находится экс-президент, "глданским гулагом". Кроме того, голодовку прекратила депутат парламента, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария. Она объявила о крайней форме протеста 17 дней назад. Ранее одной из причин отказа переводить голодающего с 1 октября Саакашвили в гражданскую больницу власти назвали расследование Службы государственной безопасности, согласно которому сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. Уголовное дело возбуждено о попытке госпереворота в стране."Они пойдут на все, включая кровопролитие" - Кобахидзе о целях "Нацдвижения">>Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, голодовка, тюрьма, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили примет решение о переводе в военный госпиталь после встречи с консулом Украины
17:25 19.11.2021 (обновлено: 17:38 19.11.2021)
Саакашвили отказывается покидать глданскую тюремную больницу до встречи с консулом Украины и своим адвокатом
ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили примет решение касательно этапирования из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в городе Гори после согласования этого вопроса с консулом Украины в Грузии и своим адвокатом Никой Гварамия, сказала депутат парламента Грузии Екатерина Херхеулидзе журналистам.
Предложение властей о переводе Саакашвили в военный госпиталь несколько часов назад озвучил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
"Как я и предполагала и как предупреждал Саакашвили, он по своей воле не согласен выходить из здания до моего прихода, также он попросил администрацию (тюрьмы - ред.) пригласить консула Украины и адвоката Нику Гварамия. Пока они не придут и вместе с нами он не примет решение, он отсюда не выйдет", - сказала Херхеулидзе.
Депутат находится у здания глданской тюрьмы и ждет, пока тюремная администрация позволит ей войти и встретиться с Саакашвили.
Ранее экс-президент выразил готовность прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную клинику. Об этом он заявил в ответ на призыв Европейского суда по правам человека прекратить голодовку.
Лидеры оппозиционных партий положительно оценили инициативу об этапировании Саакашвили в военный госпиталь, называя глданскую тюремную больницу №18, где в настоящее время находится экс-президент, "глданским гулагом". Кроме того, голодовку прекратила депутат парламента, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария. Она объявила о крайней форме протеста 17 дней назад.
Ранее одной из причин отказа переводить голодающего с 1 октября Саакашвили в гражданскую больницу власти назвали расследование Службы государственной безопасности, согласно которому сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. Уголовное дело возбуждено о попытке госпереворота в стране.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
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