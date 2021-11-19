https://sputnik-georgia.ru/20211119/siloy-ili-umeniem-prevyu-k-matchu-sbornykh-gruzii-i-fidzhi-po-regbi-262236063.html

Силой или умением? Превью к матчу сборных Грузии и Фиджи по регби

Силой или умением? Превью к матчу сборных Грузии и Фиджи по регби

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия рассуждает о шансах сборной Грузии по регби в матче с командой с Фиджи 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T21:47+0400

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сборная грузии по регби

регби

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В субботу в 18:30 в маленьком кастильском городке Аранхуэс, что в 25-и километрах от Мадрида, на "Эстадио Эль Делеите" регбийная сборная Грузии в последнем тест-матче 2021 года столкнется со своим, пожалуй, главным конкурентом – национальной сборной Фиджи.История противостоянияМатч очень важен для обеих сторон. Дело в том, что эти команды ранее встречались 5 раз и на счету грузин лишь одна-единственная победа. Но на данном этапе "Лелос" находятся в отличной форме, наверное, наилучшей за последние годы и состав грузинской команды выглядит очень и очень внушительно. В то же время "Летучим фиджийцам" недостает нескольких лидеров, и их состав никак нельзя назвать оптимальным.История грузино-фиджийских регбийных отношений насчитывает всего 9 лет. Почему-то так сложилось, что вплоть до 2012 года пути сборной этого островного государства и "Лелос" ни разу не пересеклись, а в 2012-м, на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи, во время первого и, к сожалению, до сих пор последнего вояжа островитян в Грузию гости вырвали победу в последней атаке – 24:19.То поражение было очень болезненным, поскольку поклонники "Лелос" ожидали в том матче только победы. В целом, то турне сборных из Южного полушария оказалось не слишком успешным для грузин – помимо Фиджи они проиграли и Японии (22:25), одолев лишь сборную Самоа (16:15).Однако летом 2016 года, сразу после самого успешного для грузинского регби Кубка мира-2015, "Лелос" отправились в турне по островам Полинезии, в ходе которого в столице Фиджи Суве обыграли "Летучих" со счетом 14:3. Хозяева оправдывались, мол мы не смогли собрать всех ведущих игроков, поэтому и проиграли.Тем не менее, то поражение фиджийцы запомнили, по всей видимости, надолго, поскольку теперь постоянно выставляют против "Борджгалоснеби" своих наилучших мастеров, и это приносит плоды.В 2018 году на Кубке Тихоокеанских Наций Сборная Грузии выиграла первый тайм матча против Фиджи (15:10), однако во второй половине игры островитяне просто смели кавказских гостей, записав на свой счет 4 безответные попытки – 37:15. Причем на этот раз тон в игре островитян задавали не звезды, а рядовые фиджийские регбисты.Еще через год, уже на Кубке мира в Японии, сборная Фиджи показывала просто фантастический регби, проиграв тем не менее и австралийцам, и валлийцам и даже уругвайцам (!), однако сумела настроиться на свой главный матч против грузин, которых обыграла с бонусом (45:10) и заняла третье место в подгруппе, что в свою очередь является гарантией попадания на следующий КМ без отбора. В том матче блистал Сэми Радрадра, впоследствии ставший лучшим регбистом года в мире, и вообще фиджийцы данного поколения явно лучшие в истории отечественного регби.В прошлом году на "Осеннем Кубке Наций" "Летучим" было суждено сыграть лишь одну игру – в стане островитян было зафиксировано заражение коронавирусом и вся фиджийская делегация была помещена в карантин. Во всех матчах группы им было зачтено поражение со счетом 0:28, и как занявшим в квартете последнее место островитянам в стыковом матче пришлось встречаться с грузинами. На тот момент COVID-19 уже был побежден"Летучие фиджийцы" не оставили нашим ребятам шансов и на сей раз – 38:24, однако было явно заметно, что "Лелос" испытали серьезный прогресс за прошедший год.Что имеем сегодняПандемия коронавируса наложила свой отпечаток и на нынешнюю регбийную осень. По этой причине к сборной Фиджи не смогли присоединиться лидеры команды, играющие в Южном полушарии, так же как и их новозеландский гуру Верн Коттер. Поэтому штурвал сборной был передан наставнику сборной Фиджи-7, летом выигравшей Олимпиаду. Валлиец Гарет Бабер сумел сорганизовать и "классическую" сборную, которая две недели назад разгромила сборную Испании (43:13), а в прошлое воскресенье чуть было не сотворила сенсацию, отыграв на кардиффском "Миллениуме" против Уэльса 20 минут в составе 13 человек и еще 40 – без одного игрока. Уэльс со скрипом победил, хотя и зафиксировал приемлемый для себя счет – 38:23.Ну а сборной Грузии так и не удалось принять фиджийцев на своем поле, по пандемическим причинам игра, как было сказано выше, состоится в Испании. Параллельно с испано-фиджийским матчем "Лелос" должны были принимать самоанцев, но этот матч и вовсе был отменен. Поэтому у грузин была лишняя неделя на подготовку к сражению с Францией и Фиджи.Против французов команда Левана Маисашвили сыграла более чем достойно - именно так отозвались о "Лелос" сами игроки "Ле Блё". Действительно, в ряде эпизодов грузины выглядели довольно грозно и создали сопернику серьезные проблемы. Тот матч следует занести в актив сборной Грузии, несмотря на 6 пропущенных попыток. Ведь "Лелос", хоть и проиграли 15:41, но сами занесли 2 великолепные попытки в игре против одной из сильнейших команд планеты.В составе сборной Грузии два "новых" игрока – авторитетнейший столб Миша Нариашвили из французского "Монпелье", наконец полностью восстановившийся после перелома ноги, и молодой и очень способный замок из "Черного Льва" Лаша Джаиани также залечивший все травмы и вернувшийся в сборную после длительной паузы. Все остальные – те же, кто играл против Франции.Фиджийцам хоть и недостает Радрадры и некоторых других звезд, но на месте Туисова, Накарава, Матавеси и многие другие известнейшие игроки. Поэтому они намереваются провернуть тот же фокус, что и в предыдущих встречах – смести грузин своей физической мощью, выигрывая у них индивидуальные столкновения, единоборства. Немного наивная тактика, которая тем не менее срабатывает. Странно, поскольку сами грузины славятся физической силой и умением выигрывать единоборства. Но Маисашвили судьбу испытывать не собирается. Грузины намереваются играть с умом и контролировать ход матча – ведь в таких ситуациях островитяне мешаются, сбиваются с толку, начинают фолить и… проигрывают. Надеюсь, на этот раз сработает.Состав сборной Грузии на матч против сборной Фиджи:1. Гурам Гогичашвили (Расинг 92), 2. Шалва Мамукашвили (Черный Лев), 3. Бека Гигашвили (Тулон), 4. Григор Кердикошвили (Ажен), 5. Котэ Микаутадзе (Байон), 6. Бека Сагинадзе (Лион), 7. Гиорги Цуцкиридзе (Орийак), 8. Бека Горгадзе (По), 9. Васил Лобжанидзе (Брив), 10. Тедо Абжандадзе (Брив), 11. Сандро Тодуа (Черный Лев), 12. Мераб Шарикадзе (капитан, Черный Лев), 13. Гиорги Квеселадзе (Глостер), 14. Акаки Табуцадзе (Черный Лев), 15. Давит Ниниашвили (Лион).Запасные: 16. Гиорги Чкоидзе (Локомотив-Пенза), 17. Михеил Нариашвили (Монпелье), 18. Лука Джапаридзе (Брив), 19. Лаша Джаиани (Черный Лев), 20. Торнике Джалагониа (Биарриц), 21. Михеил Аланиа (Орийак), 22. Лаша Хмаладзе (Черный Лев), 23. Демур Тапладзе (Черный Лев).

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