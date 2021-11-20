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Гуляли три дня и три ночи: появились новые кадры со свадьбы Пэрис Хилтон
Гуляли три дня и три ночи: появились новые кадры со свадьбы Пэрис Хилтон
Это было одно из самых невероятных чувств, которые я когда-либо испытывала в жизни, призналась звезда 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T11:11+0400
2021-11-20T11:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Американская киноактриса, певица, предпринимательница и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон, свадьба которой состоялась 11 ноября, поделилась новыми фотографиями с торжества.Интересно, что по случаю свадьбы с бизнесменом Картером Реума, была не одна, а сразу несколько вечеринок. Официальная церемония прошла в поместье покойного дедушки Пэрис, в Бель-Эйр.Клятвами пара обменялась в присутствии родных и звездных близких друзей, среди которых были Ким Кардашьян, Эшли Бенсон и другие.Светская львица поделилась фотографиями со свадьбы, описав в посте те эмоции, которые она тогда испытала."Когда мы стояли, держась за руки у алтаря, мое сердце вырывалось из груди. Это было одно из самых невероятных чувств, которые я когда-либо испытывала в жизни. Я нашла свою недостающую часть. Для меня ты больше, чем просто муж. Ты мой лучший друг, мой учитель, любовник, товарищ и отец наших будущих детей. Я так горда быть твоей женой! Я в предвкушении нашего совместного будущего", - говорит Хилтон.Уже на второй день молодожены устроили еще одну вечеринку на пирсе в Санта-Монике. Пэрис и Картер оделись так, будто были Барби и Кеном. Праздник прошел в парке аттракционов и завершился дискотекой. В конце вечера молодожены разрезали многоярусный торт, украшенный изображавшими их съедобными куклами.Более гламурный и официальный прием был третьим. Пэрис предстала в длинном полупрозрачном платье, а ее муж в черном классическом костюме.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды

Гуляли три дня и три ночи: появились новые кадры со свадьбы Пэрис Хилтон

11:11 20.11.2021
© photo: Sputnik / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПэрис Хилтон. Ежегодная вечеринка ювелирного дома De Grisogono
Пэрис Хилтон. Ежегодная вечеринка ювелирного дома De Grisogono - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© photo: Sputnik / Валерий Левитин
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Это было одно из самых невероятных чувств, которые я когда-либо испытывала в жизни, призналась звезда
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Американская киноактриса, певица, предпринимательница и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон, свадьба которой состоялась 11 ноября, поделилась новыми фотографиями с торжества.
Интересно, что по случаю свадьбы с бизнесменом Картером Реума, была не одна, а сразу несколько вечеринок. Официальная церемония прошла в поместье покойного дедушки Пэрис, в Бель-Эйр.
Клятвами пара обменялась в присутствии родных и звездных близких друзей, среди которых были Ким Кардашьян, Эшли Бенсон и другие.
Светская львица поделилась фотографиями со свадьбы, описав в посте те эмоции, которые она тогда испытала.
"Когда мы стояли, держась за руки у алтаря, мое сердце вырывалось из груди. Это было одно из самых невероятных чувств, которые я когда-либо испытывала в жизни. Я нашла свою недостающую часть. Для меня ты больше, чем просто муж. Ты мой лучший друг, мой учитель, любовник, товарищ и отец наших будущих детей. Я так горда быть твоей женой! Я в предвкушении нашего совместного будущего", - говорит Хилтон.
Уже на второй день молодожены устроили еще одну вечеринку на пирсе в Санта-Монике. Пэрис и Картер оделись так, будто были Барби и Кеном. Праздник прошел в парке аттракционов и завершился дискотекой. В конце вечера молодожены разрезали многоярусный торт, украшенный изображавшими их съедобными куклами.
Более гламурный и официальный прием был третьим. Пэрис предстала в длинном полупрозрачном платье, а ее муж в черном классическом костюме.
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