https://sputnik-georgia.ru/20211120/saakashvili-pereveli-v-otdelenie-intensivnoy-terapii-262242225.html

Саакашвили перевели в отделение интенсивной терапии

Саакашвили перевели в отделение интенсивной терапии

В субботу с экс-президентом встретятся члены консилиума, созданного Минздравом, и в течение двух дней его также посетит группа врачей, созданная народным... 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T11:09+0400

2021-11-20T11:09+0400

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в отделение интенсивной терапии военного госпиталя в Гори, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.Саакашвили, прекратившего голодовку, которая длилась 50 дней, в ночь на субботу перевезли в госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси. Реанимобиль, в котором находился Саакашвили, без инцидентов проехал весь путь.По его словам, на месте также на постоянной основе будет дежурить группа реаниматологов из республиканской клиники.В субботу с экс-президентом встретятся члены консилиума, созданного Минздравом, и в течение двух дней его также посетит группа врачей, созданная народным защитником Грузии, добавил Кипшидзе. Проведать Саакашвили планирует и альтернативный консилиум врачей, собранный НПО "Центр Эмпатия".Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Саакашвили объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. Восьмого ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.Это решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили