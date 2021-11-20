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Саакашвили перевели в отделение интенсивной терапии
Саакашвили перевели в отделение интенсивной терапии
В субботу с экс-президентом встретятся члены консилиума, созданного Минздравом, и в течение двух дней его также посетит группа врачей, созданная народным... 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T11:09+0400
2021-11-20T11:09+0400
2021-11-20T11:38+0400
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в отделение интенсивной терапии военного госпиталя в Гори, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.Саакашвили, прекратившего голодовку, которая длилась 50 дней, в ночь на субботу перевезли в госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси. Реанимобиль, в котором находился Саакашвили, без инцидентов проехал весь путь.По его словам, на месте также на постоянной основе будет дежурить группа реаниматологов из республиканской клиники.В субботу с экс-президентом встретятся члены консилиума, созданного Минздравом, и в течение двух дней его также посетит группа врачей, созданная народным защитником Грузии, добавил Кипшидзе. Проведать Саакашвили планирует и альтернативный консилиум врачей, собранный НПО "Центр Эмпатия".Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Саакашвили объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. Восьмого ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.Это решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили перевели в отделение интенсивной терапии
11:09 20.11.2021 (обновлено: 11:38 20.11.2021)
В субботу с экс-президентом встретятся члены консилиума, созданного Минздравом, и в течение двух дней его также посетит группа врачей, созданная народным защитником Грузии
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в отделение интенсивной терапии военного госпиталя в Гори, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.
Саакашвили, прекратившего голодовку, которая длилась 50 дней, в ночь на субботу перевезли в госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси. Реанимобиль, в котором находился Саакашвили, без инцидентов проехал весь путь.
"Михаила Саакашвили перевели в отделение интенсивной терапии, после того как ему оказали первичную реанимационную помощь. Также ему сделали несколько тестов. Состояние Саакашвили тяжелое", – сказал Кипшидзе журналистам.
По его словам, на месте также на постоянной основе будет дежурить группа реаниматологов из республиканской клиники.
В субботу с экс-президентом встретятся члены консилиума, созданного Минздравом, и в течение двух дней его также посетит группа врачей, созданная народным защитником Грузии, добавил Кипшидзе. Проведать Саакашвили планирует и альтернативный консилиум врачей, собранный НПО "Центр Эмпатия".
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Саакашвили объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. Восьмого ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.
Это решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.
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