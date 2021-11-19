https://sputnik-georgia.ru/20211119/oppozitsiya-zavershila-aktsiyu-protesta-a-deputaty---golodovku-262237433.html
Оппозиция завершила акцию протеста, а депутаты - голодовку
Оппозиция завершила акцию протеста, а депутаты - голодовку
Прекращение акции с требованием перевести Саакашвили в клинику не означает отказ оппозиции от протеста, заявил лидер "Нацдвижения" 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T22:34+0400
2021-11-19T22:34+0400
2021-11-19T22:45+0400
политика
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грузия
единое нацдвижение
ника мелия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после известия о том, что он согласился на перевод в военный госпиталь Гори, прекратили акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Саакашвили после пятичасовых консультаций с адвокатом дал согласие на перевод в Горийский госпиталь. С этим предложением выступил сегодня министр юстиции Рати Брегадзе. При этом он отметил, что никто из сторонников Саакашвили не будет проводить акций у Горийского госпиталя, однако это не означает, что протест завершен. Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори >>"Ни один сторонник "Национального движения" не проведет акцию протеста у Горийского госпиталя, но, это не означает, что проспект Руставели будет пустым, как и другие города страны", - заявил Мелия. Сегодня же голодающие с требованием перевода Саакашвили из тюремной больницы депутаты от "Нацдвижения" заявили о прекращении голодовки. Такое решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, возвращение и арест саакашвили
Оппозиция завершила акцию протеста, а депутаты - голодовку
22:34 19.11.2021 (обновлено: 22:45 19.11.2021)
Прекращение акции с требованием перевести Саакашвили в клинику не означает отказ оппозиции от протеста, заявил лидер "Нацдвижения"
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после известия о том, что он согласился на перевод в военный госпиталь Гори, прекратили акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
Саакашвили после пятичасовых консультаций с адвокатом дал согласие на перевод в Горийский госпиталь. С этим предложением выступил сегодня министр юстиции Рати Брегадзе.
"Мы не должны позволить правительству говорить, ляпнуть очередную глупость, вроде того, что пока не сможем его перевезти, исходя из норм безопасности, потому что люди стоят на проспекте Руставели, мы не должны давать им этого повода", - заявил лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия перед завершением акции.
При этом он отметил, что никто из сторонников Саакашвили не будет проводить акций у Горийского госпиталя, однако это не означает, что протест завершен.
"Ни один сторонник "Национального движения" не проведет акцию протеста у Горийского госпиталя, но, это не означает, что проспект Руставели будет пустым, как и другие города страны", - заявил Мелия.
Сегодня же голодающие с требованием перевода Саакашвили из тюремной больницы депутаты от "Нацдвижения" заявили о прекращении голодовки.
Такое решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.
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