https://sputnik-georgia.ru/20211119/oppozitsiya-zavershila-aktsiyu-protesta-a-deputaty---golodovku-262237433.html

Оппозиция завершила акцию протеста, а депутаты - голодовку

Оппозиция завершила акцию протеста, а депутаты - голодовку

Прекращение акции с требованием перевести Саакашвили в клинику не означает отказ оппозиции от протеста, заявил лидер "Нацдвижения" 19.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-19T22:34+0400

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политика

новости

грузия

единое нацдвижение

ника мелия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после известия о том, что он согласился на перевод в военный госпиталь Гори, прекратили акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Саакашвили после пятичасовых консультаций с адвокатом дал согласие на перевод в Горийский госпиталь. С этим предложением выступил сегодня министр юстиции Рати Брегадзе. При этом он отметил, что никто из сторонников Саакашвили не будет проводить акций у Горийского госпиталя, однако это не означает, что протест завершен. Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори >>"Ни один сторонник "Национального движения" не проведет акцию протеста у Горийского госпиталя, но, это не означает, что проспект Руставели будет пустым, как и другие города страны", - заявил Мелия. Сегодня же голодающие с требованием перевода Саакашвили из тюремной больницы депутаты от "Нацдвижения" заявили о прекращении голодовки. Такое решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, возвращение и арест саакашвили