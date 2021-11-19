https://sputnik-georgia.ru/20211119/storonniki-saakashvili-proshli-shestviem-v-tsentre-tbilisi--262227317.html

Сторонники Саакашвили прошли шествием в центре Тбилиси

Сторонники Саакашвили прошли шествием в центре Тбилиси

Оппозиция ждет решения Саакашвили на предложение о переводе в Горийский военный госпиталь 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T16:41+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Несколько тысяч сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошли шествием по проспекту Руставели в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори>>Сторонники собрались на площади Революции и прошли через весь проспект Руставели, держа растяжку "Свободу Саакашвили". В данный момент они заняли территорию у здания парламента и слушают выступления лидеров оппозиции. Председатель "Нацдвижения" Ника Мелия сообщил, что планы оппозиции проводить острые протесты изменились после заявления министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, который предложил Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори."Что мы должны сейчас делать?. Мы должны дождаться его (Саакашвили - ред.) ответа, и его ответ будет правильным. Он знает, насколько важна его жизнь для государственности. Пока его не переведут из Глданской тюрьмы, мы отсюда не уйдем". - сказал МелияПо его словам, в эти минуты с Саакашвили намерена встретиться депутат от "Нацдвижения" Екатерина Херхеулидзе, которая обещала озвучить решение Саакашвили.В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.Саакашвили, его адвокаты и личный врач уже несколько недель настаивают на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику. Того же мнения придерживается группа врачей, созванная под эгидой Народного защитника Грузии, которая обследовала Саакашвили 16 ноября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211119/zhizn-zdorove-i-chest-saakashvili-dolzhny-byt-zaschischeny---sluzhba-gosinspektora-gruzii-262225638.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили