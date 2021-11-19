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https://sputnik-georgia.ru/20211119/storonniki-saakashvili-proshli-shestviem-v-tsentre-tbilisi--262227317.html
Сторонники Саакашвили прошли шествием в центре Тбилиси
Сторонники Саакашвили прошли шествием в центре Тбилиси
Оппозиция ждет решения Саакашвили на предложение о переводе в Горийский военный госпиталь 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T16:41+0400
2021-11-19T17:52+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Несколько тысяч сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошли шествием по проспекту Руставели в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори&gt;&gt;Сторонники собрались на площади Революции и прошли через весь проспект Руставели, держа растяжку "Свободу Саакашвили". В данный момент они заняли территорию у здания парламента и слушают выступления лидеров оппозиции. Председатель "Нацдвижения" Ника Мелия сообщил, что планы оппозиции проводить острые протесты изменились после заявления министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, который предложил Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори."Что мы должны сейчас делать?. Мы должны дождаться его (Саакашвили - ред.) ответа, и его ответ будет правильным. Он знает, насколько важна его жизнь для государственности. Пока его не переведут из Глданской тюрьмы, мы отсюда не уйдем". - сказал МелияПо его словам, в эти минуты с Саакашвили намерена встретиться депутат от "Нацдвижения" Екатерина Херхеулидзе, которая обещала озвучить решение Саакашвили.В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.Саакашвили, его адвокаты и личный врач уже несколько недель настаивают на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику. Того же мнения придерживается группа врачей, созванная под эгидой Народного защитника Грузии, которая обследовала Саакашвили 16 ноября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211119/zhizn-zdorove-i-chest-saakashvili-dolzhny-byt-zaschischeny---sluzhba-gosinspektora-gruzii-262225638.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Сторонники Саакашвили прошли шествием в центре Тбилиси

16:41 19.11.2021 (обновлено: 17:52 19.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года
Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Оппозиция ждет решения Саакашвили на предложение о переводе в Горийский военный госпиталь
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Несколько тысяч сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошли шествием по проспекту Руставели в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори>>
Сторонники собрались на площади Революции и прошли через весь проспект Руставели, держа растяжку "Свободу Саакашвили".
В данный момент они заняли территорию у здания парламента и слушают выступления лидеров оппозиции.
"Я благодарю вас за терпение и за ваш мирный протест", - сказал Мелия, отметив, что именно протест привел к решению министерства юстиции.
Председатель "Нацдвижения" Ника Мелия сообщил, что планы оппозиции проводить острые протесты изменились после заявления министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, который предложил Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори.
"Что мы должны сейчас делать?. Мы должны дождаться его (Саакашвили - ред.) ответа, и его ответ будет правильным. Он знает, насколько важна его жизнь для государственности. Пока его не переведут из Глданской тюрьмы, мы отсюда не уйдем". - сказал Мелия
По его словам, в эти минуты с Саакашвили намерена встретиться депутат от "Нацдвижения" Екатерина Херхеулидзе, которая обещала озвучить решение Саакашвили.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Жизнь, здоровье и честь Саакашвили должны быть защищены - Служба госинспектора Грузии
16:31
В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.
Саакашвили, его адвокаты и личный врач уже несколько недель настаивают на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику. Того же мнения придерживается группа врачей, созванная под эгидой Народного защитника Грузии, которая обследовала Саакашвили 16 ноября.

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