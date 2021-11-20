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Саакашвили прекратил голодовку – врачи думают, как его кормить
Саакашвили прекратил голодовку – врачи думают, как его кормить
По словам личного врача экс-президента, процесс лечения будет долгим и на восстановление здоровья Саакашвили понадобится время 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T14:30+0400
2021-11-20T14:30+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Консилиум врачей, созданный при Минздраве Грузии, разрабатывает протокол вывода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из состояния голодовки, который он пройдет в Горийском госпитале, заявил его лечащий врач Николоз Кипшидзе.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.Он отметил, что сам процесс лечения будет долгим и на восстановление здоровья экс-президента понадобится время.Саакашвили во время лечения будет находится в Горийском военном госпитале. После завершения процесса его вернут в Руставскую тюрьму, где он продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Саакашвили объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили прекратил голодовку – врачи думают, как его кормить

14:30 20.11.2021
© Facebook / Mikheil SaakashviliЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© Facebook / Mikheil Saakashvili
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По словам личного врача экс-президента, процесс лечения будет долгим и на восстановление здоровья Саакашвили понадобится время
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Консилиум врачей, созданный при Минздраве Грузии, разрабатывает протокол вывода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из состояния голодовки, который он пройдет в Горийском госпитале, заявил его лечащий врач Николоз Кипшидзе.
Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на субботу. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.
"У нас будет совещание государственного консилиума, где мы рассмотрим вместе с местными врачами схему лечения", - сказал Кипшидзе.
Он отметил, что сам процесс лечения будет долгим и на восстановление здоровья экс-президента понадобится время.
Саакашвили во время лечения будет находится в Горийском военном госпитале. После завершения процесса его вернут в Руставскую тюрьму, где он продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
Саакашвили объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией.

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