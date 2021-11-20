https://sputnik-georgia.ru/20211120/sostoyanie-elene-khoshtariya-stabilnoe-ona-prokhodit-vosstanovlenie-262245487.html

Состояние Элене Хоштария стабильное: она проходит восстановление

Состояние Элене Хоштария стабильное: она проходит восстановление

Во время голодовки в здании парламента Грузии состояние Хоштария ухудшалось. Ей несколько раз вызывали "скорую помощь" 20.11.2021, Sputnik Грузия

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грузия

михаил саакашвили

элене хоштария

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Состояние лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария стабильное, она проходит реабилитацию после голодовки, заявил реаниматолог клиники "Нью госпитал" Александр Мхаргрдзели.Депутат парламента Грузии отказывалась от приема пищи 17 дней в знак солидарности с объявившим голодовку экс-президентом Михаилом Саакашвили. Прекратила голодовку она только после того, как стало известно, что Саакашвили переведут из тюремной клиники в военный госпиталь в Гори.Во время голодовки в здании парламента Грузии состояние Хоштария ухудшалось. Ей несколько раз вызывали "скорую помощь". Для перевода в клинику ей понадобилась инвалидная коляска и носилки.Экс-президента, прекратившего голодовку, которая длилась 50 дней, в ночь на субботу перевезли в госпиталь в Гори – в 80 километрах от Тбилиси.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили