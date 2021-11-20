https://sputnik-georgia.ru/20211120/zvezda-sumerek-sdelal-predlozhenie-svoey-devushke-262089391.html

Звезда "Сумерек" сделал предложение своей девушке

Звезда "Сумерек" сделал предложение своей девушке

Кинозвезда разбил сердца миллионам поклонниц и выбрал свою единственную, с которой планирует провести всю жизнь 20.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Известный актер, звезда вампирской саги "Сумерки" Тейлор Лотнер сделал предложение своей девушке.Лотнер решил создать романтическую атмосферу, украсив комнату свечами и лепестками роз. После он встал на одно колено и предложил Тэйлор Доум стать его женой, вручив кольцо с бриллиантом от Ring Concierge.Позже актер поделился фотографиями с любимой и подписал: "Мой самый лучший друг. Не терпится провести с тобой всю жизнь".Пара начала встречаться осенью 2018-го. Предполагается, что возлюбленных познакомила сестра Лотнера - Макена, с которой Доум учится в одном университете. Доум - медсестра и по совместительству видеоблогер.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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