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"Гниль и кретины": Евгений Понасенков о команде шоу "Что было дальше?"
"Гниль и кретины": Евгений Понасенков о команде шоу "Что было дальше?"
Понасенков очевидно стал самым ярким и оригинальным участником мегапопулярного шоу "Что было дальше?" 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T14:02+0400
2021-11-21T14:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Российский публицист Евгений Понасенков раскритиковал YouTube-шоу "Что было дальше?", назвав его быдлячеством.Понасенков был первым гостем на шоу, который не стал слушать версии комиков о концовке истории, а сделал это сам. Евгений и на момент съемок не отличался особой любезностью с ребятами, а в интервью "Надо обсудить" Лауре Джугелия и вовсе перешел на оскорбления.Публицист отметил, что интеллектуальный уровень звезд "ЧБД" оставляет желать лучшего. Евгений жестко прошелся по создателям и всем причастным к проекту, выказывая свое превосходство."Я знаю, что это быдлячество. Я сделал все по своему сценарию: впервые выкинул эту гниль со сцены, когда мне это было нужно, естественно, кретины этого не поняли. Это же не ребята, а зверята. Это откровенно животный мир, даже бактериальный, все это по части микробиологов, это не секрет. Но они умоляли меня прийти к ним, уверяли, что они приличные", — сказал Понасенков.Однако Понасенков не стал скрывать, что посетил шоу, преследуя личные цели – привлечь к себе аудиторию.В настоящее время на ютуб-канале шоу более 7 миллионов подписчиков и 41 эпизод "Что было дальше?"Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Гниль и кретины": Евгений Понасенков о команде шоу "Что было дальше?"

14:02 21.11.2021
© Instagram / evgenii_ponasenkovРоссийский публицист Евгений Понасенков
Российский публицист Евгений Понасенков - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
© Instagram / evgenii_ponasenkov
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Понасенков очевидно стал самым ярким и оригинальным участником мегапопулярного шоу "Что было дальше?"
ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Российский публицист Евгений Понасенков раскритиковал YouTube-шоу "Что было дальше?", назвав его быдлячеством.
"Что было дальше?" — русскоязычное юмористическое интернет-шоу, выходящее на YouTube-канале LABELCOM. Суть программы заключается в том, что четверо комиков слушают историю из жизни знаменитости и пытаются при этом угадать ее финал. В шоу используются всякого рода подколы, нецензурная лексика, граничащие иногда с оскорблениями в адрес гостя, как это было в резонансном эпизоде с Олегом Майами.
Понасенков был первым гостем на шоу, который не стал слушать версии комиков о концовке истории, а сделал это сам. Евгений и на момент съемок не отличался особой любезностью с ребятами, а в интервью "Надо обсудить" Лауре Джугелия и вовсе перешел на оскорбления.
Публицист отметил, что интеллектуальный уровень звезд "ЧБД" оставляет желать лучшего. Евгений жестко прошелся по создателям и всем причастным к проекту, выказывая свое превосходство.
"Я знаю, что это быдлячество. Я сделал все по своему сценарию: впервые выкинул эту гниль со сцены, когда мне это было нужно, естественно, кретины этого не поняли. Это же не ребята, а зверята. Это откровенно животный мир, даже бактериальный, все это по части микробиологов, это не секрет. Но они умоляли меня прийти к ним, уверяли, что они приличные", — сказал Понасенков.
Однако Понасенков не стал скрывать, что посетил шоу, преследуя личные цели – привлечь к себе аудиторию.
"Там ведь миллионы просмотров. Из миллионов приматов самый маленький процент, сотни или тысячи людей тех, кто способен еще быть человеком, вот они должны получить этот шанс зацепиться взглядом за что-то человеческое. Важно ворваться в тыл врага, взять трофеи и вернуться с победой, что я и сделал. Тут, как и на войне, есть понятие выгоды. Это захваты новых территорий — я взял новую аудиторию, прорекламировал книгу и ушел", — пояснил Евгений.
В настоящее время на ютуб-канале шоу более 7 миллионов подписчиков и 41 эпизод "Что было дальше?"
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