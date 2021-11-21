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"Гниль и кретины": Евгений Понасенков о команде шоу "Что было дальше?"

"Гниль и кретины": Евгений Понасенков о команде шоу "Что было дальше?"

Понасенков очевидно стал самым ярким и оригинальным участником мегапопулярного шоу "Что было дальше?" 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T14:02+0400

2021-11-21T14:02+0400

2021-11-21T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Российский публицист Евгений Понасенков раскритиковал YouTube-шоу "Что было дальше?", назвав его быдлячеством.Понасенков был первым гостем на шоу, который не стал слушать версии комиков о концовке истории, а сделал это сам. Евгений и на момент съемок не отличался особой любезностью с ребятами, а в интервью "Надо обсудить" Лауре Джугелия и вовсе перешел на оскорбления.Публицист отметил, что интеллектуальный уровень звезд "ЧБД" оставляет желать лучшего. Евгений жестко прошелся по создателям и всем причастным к проекту, выказывая свое превосходство."Я знаю, что это быдлячество. Я сделал все по своему сценарию: впервые выкинул эту гниль со сцены, когда мне это было нужно, естественно, кретины этого не поняли. Это же не ребята, а зверята. Это откровенно животный мир, даже бактериальный, все это по части микробиологов, это не секрет. Но они умоляли меня прийти к ним, уверяли, что они приличные", — сказал Понасенков.Однако Понасенков не стал скрывать, что посетил шоу, преследуя личные цели – привлечь к себе аудиторию.В настоящее время на ютуб-канале шоу более 7 миллионов подписчиков и 41 эпизод "Что было дальше?"Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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