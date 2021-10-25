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"Мы разругались": Харламов вспомнил о разрыве с Асмус
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Известный комик решил пошутить о личном и откровенно рассказал о браке с экс-супругой
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Российский комик Гарик Харламов вспомнил о браке с актрисой Кристиной Асмус - звезда Comedy Club решил пошутить о личном.
Летом 2020-го стало известно о том, что Харламов и Асмус разводятся после восьми лет брака. Об этом актриса рассказала на странице в Инстаграм. И хотя бывшие супруги не любят говорить о своей жизни, иногда они вспоминают друг о друге. Как это сделал Харламов недавно.
Гарик признался, что в семейной жизни с Асмус часто происходили конфликты. В новой серии шоу на YouTube "Ошуительное Хоу" артист высказался о личном.
"У меня когда-то было две жены. Так вот, со второй мы разругались и я прошел всего "Ассасина", - заявил Харламов.
Сейчас экс-возлюбленные стараются дружить ради общей дочки Насти. А сами строят отношения с другими. Недавно Харламов показал новую возлюбленную, а Асмус призналась, что познакомила нового бойфренда с дочкой.
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