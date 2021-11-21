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Павел Прилучный снялся в эротическом клипе - ВИДЕО
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Павел Прилучный. Премьера сериала "В клетке 2. Бой продолжается"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Сексуальный образ Прилучного уже стал его вторым я: только вот почему недовольны поклонницы артиста?
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Российский актер Павел Прилучный снялся в музыкальном клипе сестер Кати и Волги Король - видео получилось очень откровенным и вызвало ажиотаж среди фанаток артиста.
В клипе на композицию "Мира Шум" с возрастным ограничением 16+ у Павла образ брутального молодого мужчины: он ездит на мотоцикле, распивает алкогольные напитки, соблазняет женщин.
По сюжету, во второй части клипа Прилучный приходит на сеанс к психологам и рассказывает о своей проблеме: по словам его персонажа, мужчину мучают его нескромные фантазии. Как выясняется позднее, героинями этих фантазий являются блондинки-близняшки. В видео немало сексуальных кадров, которые смутили публику.
"Посмотрела только ради Павла. Он, конечно, красавец"; "Такой акцент на эротизм…Мне не понравилось"; "Начинался клип интересно, а потом все скатилось в эскорт с мажором", — делились мнениями поклонники артиста.
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