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https://sputnik-georgia.ru/20211121/pavel-priluchnyy-snyalsya-v-eroticheskom-klipe---video-262157791.html
Павел Прилучный снялся в эротическом клипе - ВИДЕО
Павел Прилучный снялся в эротическом клипе - ВИДЕО
Сексуальный образ Прилучного уже стал его вторым я: только вот почему недовольны поклонницы артиста? 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T17:02+0400
2021-11-21T17:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
павел прилучный
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Российский актер Павел Прилучный снялся в музыкальном клипе сестер Кати и Волги Король - видео получилось очень откровенным и вызвало ажиотаж среди фанаток артиста. В клипе на композицию "Мира Шум" с возрастным ограничением 16+ у Павла образ брутального молодого мужчины: он ездит на мотоцикле, распивает алкогольные напитки, соблазняет женщин. По сюжету, во второй части клипа Прилучный приходит на сеанс к психологам и рассказывает о своей проблеме: по словам его персонажа, мужчину мучают его нескромные фантазии. Как выясняется позднее, героинями этих фантазий являются блондинки-близняшки. В видео немало сексуальных кадров, которые смутили публику."Посмотрела только ради Павла. Он, конечно, красавец"; "Такой акцент на эротизм…Мне не понравилось"; "Начинался клип интересно, а потом все скатилось в эскорт с мажором", — делились мнениями поклонники артиста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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павел прилучный, российский шоу-бизнес

Павел Прилучный снялся в эротическом клипе - ВИДЕО

17:02 21.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Павел Прилучный. Премьера сериала "В клетке 2. Бой продолжается"
Актер Павел Прилучный. Премьера сериала В клетке 2. Бой продолжается - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Сексуальный образ Прилучного уже стал его вторым я: только вот почему недовольны поклонницы артиста?
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Российский актер Павел Прилучный снялся в музыкальном клипе сестер Кати и Волги Король - видео получилось очень откровенным и вызвало ажиотаж среди фанаток артиста.
В клипе на композицию "Мира Шум" с возрастным ограничением 16+ у Павла образ брутального молодого мужчины: он ездит на мотоцикле, распивает алкогольные напитки, соблазняет женщин.
По сюжету, во второй части клипа Прилучный приходит на сеанс к психологам и рассказывает о своей проблеме: по словам его персонажа, мужчину мучают его нескромные фантазии. Как выясняется позднее, героинями этих фантазий являются блондинки-близняшки. В видео немало сексуальных кадров, которые смутили публику.
"Посмотрела только ради Павла. Он, конечно, красавец"; "Такой акцент на эротизм…Мне не понравилось"; "Начинался клип интересно, а потом все скатилось в эскорт с мажором", — делились мнениями поклонники артиста.
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