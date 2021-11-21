https://sputnik-georgia.ru/20211121/pavel-priluchnyy-snyalsya-v-eroticheskom-klipe---video-262157791.html

Павел Прилучный снялся в эротическом клипе - ВИДЕО

Павел Прилучный снялся в эротическом клипе - ВИДЕО

Сексуальный образ Прилучного уже стал его вторым я: только вот почему недовольны поклонницы артиста? 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T17:02+0400

2021-11-21T17:02+0400

2021-11-21T17:02+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

павел прилучный

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Российский актер Павел Прилучный снялся в музыкальном клипе сестер Кати и Волги Король - видео получилось очень откровенным и вызвало ажиотаж среди фанаток артиста. В клипе на композицию "Мира Шум" с возрастным ограничением 16+ у Павла образ брутального молодого мужчины: он ездит на мотоцикле, распивает алкогольные напитки, соблазняет женщин. По сюжету, во второй части клипа Прилучный приходит на сеанс к психологам и рассказывает о своей проблеме: по словам его персонажа, мужчину мучают его нескромные фантазии. Как выясняется позднее, героинями этих фантазий являются блондинки-близняшки. В видео немало сексуальных кадров, которые смутили публику."Посмотрела только ради Павла. Он, конечно, красавец"; "Такой акцент на эротизм…Мне не понравилось"; "Начинался клип интересно, а потом все скатилось в эскорт с мажором", — делились мнениями поклонники артиста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

павел прилучный, российский шоу-бизнес