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"Сейчас я счастлив как никогда": Джордж Клуни о жене Амаль и детях
© AFP / TIZIANA FABIДжордж Клуни и Амаль Клуни
© AFP / TIZIANA FABI
Еще совсем недавно Клуни был заядлым холостяком, а теперь, по собственному признанию, ужасно влюблен и не представляет жизни без своей семьи
ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Известный актер Джордж Клуни рассказал о своих отношениях с женой, назвав ее необыкновенным человеком.
Когда-то завидный холостяк Джордж Клуни, а теперь любящий муж и примерный семьянин, в новом интервью в подкасте Марка Мэрона, рассказал, что чувствует себя в окружении семьи счастливым.
Несмотря на это, до встречи со своей возлюбленной Амаль Клуни его взгляды на жизнь были другими. Актер признался, что не хотел жениться и заводить детей.
"А потом в мою жизнь вошел этот необыкновенный человек, и я просто безумно влюбился. С той минуты, как я ее встретил, я знал, что все будет по-другому", - сказал актер.
Джордж Клуни также добавил, что встречался ранее с умными и талантливыми женщинами, но когда встретил Амаль, почувствовал, что она была создана для него. Актер также вспомнил момент, когда они поговорили о появлении детей в семье.
© AFP / Loic VenanceБританский юрист ливанского происхождения Амаль Клуни
Британский юрист ливанского происхождения Амаль Клуни
© AFP / Loic Venance
"Мы были в доме у друзей, и у них был ребенок — шумный и несносный. Тогда я подумал: "Вот черт!". Мы вышли с Амаль на улицу. Они никогда не думала о детях раньше, но тогда сказала: "Нам очень повезло. Похоже, нам нужно разделить это счастье с кем-то еще", - вспомнил Клуни.
Отметим, что сейчас пара воспитывает четырехлетних близнецов Эллу и Александра. Клуни сказал, что был ошарашен новостью, когда узнал, что Амаль беременна двойней.
"Я вроде как был готов только к одному, понимаешь? Но сейчас я очень рад, что они есть друг у друга, особенно во время пандемии", - говорит голливудский актер.
Сейчас Джордж Клуни даже готов пожертвовать карьерой, чтобы проводить как можно больше времени со своей семьей.
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