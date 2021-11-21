https://sputnik-georgia.ru/20211121/seychas-ya-schastliv-kak-nikogda-dzhordzh-kluni-o-zhene-amal-i-detyakh-262118711.html

"Сейчас я счастлив как никогда": Джордж Клуни о жене Амаль и детях

"Сейчас я счастлив как никогда": Джордж Клуни о жене Амаль и детях

Еще совсем недавно Клуни был заядлым холостяком, а теперь, по собственному признанию, ужасно влюблен и не представляет жизни без своей семьи 21.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Известный актер Джордж Клуни рассказал о своих отношениях с женой, назвав ее необыкновенным человеком.Когда-то завидный холостяк Джордж Клуни, а теперь любящий муж и примерный семьянин, в новом интервью в подкасте Марка Мэрона, рассказал, что чувствует себя в окружении семьи счастливым.Несмотря на это, до встречи со своей возлюбленной Амаль Клуни его взгляды на жизнь были другими. Актер признался, что не хотел жениться и заводить детей. Джордж Клуни также добавил, что встречался ранее с умными и талантливыми женщинами, но когда встретил Амаль, почувствовал, что она была создана для него. Актер также вспомнил момент, когда они поговорили о появлении детей в семье."Мы были в доме у друзей, и у них был ребенок — шумный и несносный. Тогда я подумал: "Вот черт!". Мы вышли с Амаль на улицу. Они никогда не думала о детях раньше, но тогда сказала: "Нам очень повезло. Похоже, нам нужно разделить это счастье с кем-то еще", - вспомнил Клуни.Отметим, что сейчас пара воспитывает четырехлетних близнецов Эллу и Александра. Клуни сказал, что был ошарашен новостью, когда узнал, что Амаль беременна двойней. Сейчас Джордж Клуни даже готов пожертвовать карьерой, чтобы проводить как можно больше времени со своей семьей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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